Tram, consegnato il progetto esecutivo della seconda linea. Fermate tutte per mezzi a 4 casse

Nei giorni scorsi è stato consegnato da parte delle ditte incaricate il progetto esecutivo della linea Sir3 Stazione-Voltabarozzo. Dopo il formale passaggio di verifica del progetto esecutuvo, necessario al controllo in merito alla correttezza normativa e al recepimento di tutte le prescrizioni, potrà dirsi conclusa la fase di progettazione, in linea con i tempi previsti e con l’inizio lavori nel mese di aprile. Il progetto è stato redatto tenendo in considerazione ovviamente lo sviluppo della linea Sir2 Rubano – Vigonza e pertanto il primo elemento di novità presente è la lunghezza delle fermate. In ottica dell’interscambiabilità delle linee del sistema SMART e tenendo conto della potenziale estensione della linea verso Ponte San Nicolò e Legnaro, sono state progettate fermate adatte a mezzi a quattro casse, invece che a tre come inizialmente previsto. In questo modo i mezzi a quattro casse, previsti per il Sir2, potranno transitare anche sulla linea Sir3, così come ovviamente potranno transitare quelli a tre casse.

La seconda novità importante riguarda il ponte di Voltabarozzo, che è stato previsto più largo, in modo da poter garantire maggior spazio al transito ciclabile e pedonale. Infine la progettazione esecutiva ha adeguato l'opera alle esigenze del territorio nel frattempo pervenute.