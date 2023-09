Seconda linea del tram: i lavori entrano nel vivo e si cominciano a vedere gli spazi per le rotaie

Oggi, 5 settembre, è stata gettata la prima piattaforma del Sir3, di fronte al liceo Cornaro. Dopo la posa dell’armatura in ferro dei giorni scorsi, con l’intervento di oggi la nuova linea tranviaria prende forma. È stato infatti gettato e levigato il cemento all’interno dell’armatura, andando a realizzare il primo tratto di soletta, ovvero la piattaforma tranviaria sulla quale poi, a conclusione dei lavori, verrà installata la rotaia.

Le parole di Ragona

L’assessore Andrea Ragona commenta soddisfatto: «Quello di oggi è un momento importante: per certi versi possiamo definirla “la posa della prima pietra", perché dopo i lavori di bonifica e preparazione del tracciato, si inizia a vedere concretamente la sede della rotaia. Abbiamo deciso di iniziare con questi interventi dal liceo Cornaro, per completare i lavori durante l’estate e interferire il meno possibile con la vita quotidiana di studenti, docenti e personale scolastico. Come previsto infatti l’accesso al liceo sarà libero e pronto fin dall’inizio dell’anno scolastico. In questo tratto abbiamo realizzato anche molte opere complementari, pensiamo ad esempio ai nuovi ingressi della scuola e alle nuove recinzioni. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato senza sosta durante l’estate per garantire di completare in meno di tre mesi e nei tempi previsti un tratto così cruciale, che diventerà riferimenti di migliaia di ragazze e ragazzi nei prossimi anni. Il prossimo nodo cruciale in questa zona sarà in autunno, con l’inizio dei lavori per il nuovo ponte».

I prossimi cantieri

Da oggi fino a venerdì verranno completati i primi circa 60 metri di piattaforma all’ingresso del liceo, da lunedì si procederà con le asfaltature e il posizionamento di reti e cancelli all’ingresso della scuola. Una volta completato l’ingresso e recintato il cantiere lasciando libero il passaggio, il cantiere proseguirà sui due lati: l’obiettivo è arrivare entro la fine dell’anno con la piattaforma alla base della rampa del nuovo ponte sul lato Voltabarozzo, dove già si sta intervenendo con la realizzazione delle fondazioni. Proseguono nel frattempo anche i lavori per le fondazioni al capolinea e al deposito di Voltabarozzo, dove si stanno realizzando le prove di carico sui pilasti delle fondazioni realizzati nelle scorse settimane.