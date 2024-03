Ridotta la Tari del 50% ai 300 commercianti danneggiati dai cantieri del tram

Ci sono nuovi provvedimenti di sostegno delle attività economiche presenti lungo il tracciato delle linee tranviarie Sir2 e Sir3. Oltre alla già annunciata esenzione del canone unico patrimoniale (CUP), l’amministrazione sta lavorando ad un provvedimento di riduzione della Tari. La Tari si compone di una quota fissa per contribuire al sistema di gestione rifiuti, pulizia delle strade ecc, e una quota variabile che è calcolata sulla presunta produzione di rifiuti, basata su alcuni parametri come i metri quadri dell’attività e divisa per categorie come previsto dalla norma.

La riduzione

Il provvedimento allo studio va ad agire sulla quota variabile, considerando una potenziale riduzione del volume di rifiuti prodotti nei giorni di chiusura delle strade prospicenti. Le attività interessate dal provvedimento sono circa 300 e nelle prossime settimane verranno definiti i dettagli delle procedure. Di certo il provvedimento sarà retroattivo al primo gennaio 2024 e verrà inserito nel provvedimento con le tariffe Tari 2024 che dovrà essere votato dal consiglio comunale. Questo significa che le tariffe anche per chi è stato interessato dal cantiere nei primi mesi 2024 saranno oggetto del conguaglio finanziato dal Comune.

L'assessore Bressa

L’assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Bressa commenta: «L’insieme dei provvedimenti sul canone unico e sulla TARI compone un sostegno concreto alle attività coinvolte dai cantieri nei prossimi anni, come richiesto dalle associazioni di categoria con le quali ci siamo confrontati. Il tutto utilizzando fondi propri del bilancio comunale. A differenza del canone unico patrimoniale, un provvedimento che va ad incidere sulla TARI coinvolge per di più in maniera più omogenea i negozi, tutti interessati dal pagamento di questa tassa. Da parte nostra stiamo mettendo in campo quanto possibile per sostenere il commercio in questo momento di trasformazione, ma voglio ricordare che questi lavori servono ad avere una città migliore di cui beneficeranno tutti anche le attività economiche e i commercianti».