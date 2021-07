Il tram esce fuori dai binari alla stazione. L'autista non ha rispettato il semaforo

E' deragliato questa mattina poco prima delle nove, all'altezza della curva della stazione. Fortunatamente senza impattare troppo sui passeggeri. Il tram sembra che sia uscito dai binari nel tratto finale dell'attuale percorso, quello che collega Corso del Popolo con la corsia centrale del piazzale della stazione, dove, da lunedi 19 luglio, termina le corse per permettere i lavori esitivi programmati nel tratto tra la stazione ed il capolinea nord. Sul posto è subito intervenuto il servizio di manutenzione, che è riuscito a far riprendere la corsa un paio di ore dopo. Dalle prime informazioni e perizie sembra sia stato un errore umano: l'autista non avrebbe rispettato il semaforo, senza neanche rispettare lo scambio. Si sarebbe dovuto fermare e non lo ha fatto. "Non è che siccome è estate non bisogna occuparsi della manutenzione. Non esiste solo la seconda linea del tram a cui pensare, ed è bene che il nuovo amministratore delegato di BusItalia se ne renda conto" evidenziano da Adl Cobas, che per ora dfendono l'autista.