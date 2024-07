Il tram si ferma per 45 giorni: da lunedì al 30 agosto niente serpentone bli in giro per la città

Anche quest’anno la linea Sir1 del tram sarà oggetto di una manutenzione straordinaria che prevede un prolungato stop al servizio, con l’attivazione della linea di autobus sostitutivi. Normalmente ad agosto il tram si ferma sempre per tre settimane, per l’ordinaria manutenzione, ma nel 2021 Padova, al pari di altre città italiane in cui è in esercizio il tram, ha ricevuto dal Ministero dei Trasporti 7 milioni di euro, ripartiti su più annualità, per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa ad impianti fissi.

Per questo a partire dalla scorsa estate il fermo del servizio è più lungo, per permettere appunto di intervenire in via straordinaria grazie a questi importanti fondi ministeriali. Anche la prossima estate verranno realizzati interventi straordinari grazie a queste risorse, che devono essere spese entro il 31 dicembre 2025. Il servizio quindi per il 2024 sarà sospeso dal 15 luglio al 30 agosto e verrà attivata la linea SST con autobus sostitutivi da 18 metri per tutto l’orario del servizio. Gli interventi straordinari che verranno realizzati sono: ripristino dell’ancoraggio elastico in resina della rotaia con parziali sostituzioni di rotaia. Questo intervento sarà concentrato in particolare su Riviera Ponti Romani, Riviera Tito Livio e nel tratto compreso tra Prato della Valle e Piazzale Santa Croce. Poi ci sarà il ripristino della pavimentazione tattile alle banchine di fermata e il rifacimento della sede stradale di alcune fermate.

Gli interventi sono stati programmati contemporaneamente in diverse zone e in diversi orari della giornata, e per questo motivo lo stop interessa tutta la linea. I lavori per il rifacimento delle fermate (banchine e sede stradale) saranno soprattutto in Arcella. L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Si tratta di interventi previsti, programmati e molto importanti perché questo fondo ministeriale ci consente di intervenire con lavori straordinari e necessari per rendere sempre migliore la linea. Sappiamo che interrompere il servizio per un tempo così lungo crea un disagio all’utenza, seppur in un periodo dell’anno, quello estivo, in cui la domanda di mobilità è molto inferiore. Il nostro compito è però quello di sfruttare al meglio il finanziamento assegnatoci. Lo scorso con Busitalia Veneto abbiamo effettuato una ricognizione per definire le priorità manutentive e sulla base di questa abbiamo suddiviso gli interventi necessari su tre annualità, 2023, 20204 e 2025, entro cioè la scadenza data dal Ministero. Abbiamo deciso insieme di fermare il tram solo ad agosto in tre fasi su tre anni per impattare il meno possibile sul servizio, con l’obiettivo di avere una linea tranviaria funzionale ed efficiente per tutto il resto dell’anno, ovvero quando la domanda di mobilità è più intensa. Ovviamente saranno in funzione per tutto il periodo gli autobus sostitutivi, su tutta la linea»