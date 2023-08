Lavori sulla linea del tram, per tre giorni chiuso l'accesso da Largo Europa alle Riviere

La manutenzione della linea del tram prosegue secondo i programmi e dovrebbe terminare entro il weekend del 27 agosto, in modo da far ripartire il mezzo dal 28. Da domani, 11 agosto, gli operai saranno in zona Riviere, all'altezza di Largo Europa. Lavoreranno sulle rotaie per almeno tre giorni, quindi fino a lunedì, ma questo però costringerà alla chiusura di parte della strada che dal largo porta alle Riviere. Una strada che abitualmente è percorsa quasi esclusivamente da autobus. E infatti, da venerdì e fino a domenica 13 (o comunque fino al termine degli stessi, alcune linee subiranno le seguenti deviazioni). Saranno coinvolte le linee: 11, 13 e 22, provenienti da Taggì ,Altichiero, Limena e Torre. Da via Giotto, invece di svoltare in via Matteotti e via Largo Europa, proseguiranno diritti lungo via Giotto e poi a destra verso Corso Garibaldi fino a riprendere il normale percorso di linea. Sarà quindi sospesa la fermata in Largo Europa. Anche le linee 9, 15 e 21 subiranno modifiche e passeranno per Ponte Garibaldi.