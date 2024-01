Domenica senza tram e auto, giornata ecologica e lavori sulla linea del Sir 1

Domenica 28 gennaio, per tutta la giornata, la circolazione del tram sarà sospesa e il servizio effettuato con i bus sostitutivi a causa di un intervento straordinario di manutenzione alla rete fognaria che AcegasApsAmga dovrà eseguire in Riviera dei Ponti Romani all’altezza del civico 13. Approfittando dell’occasione, AcegasApsAmga provvederà anche alla pulizia idrodinamica e alla videoispezione della tubazione. La condotta, infatti, interferisce con la sede tranviaria e costringe all’interruzione della circolazione. Il 28 gennaio è prevista anche la domenica ecologica, quindi niente auto in centro dalle 8:30 alle 18:30.

Sottoservizi

Purtroppo quando è stata realizzata la prima linea, in Riviera Ponti Romani non sono stati spostati i sottoservizi: è proprio per evitare problemi come questo che adesso è in corso lo spostamento di tutti i sottoservizi lungo il tracciato delle nuove linee tranviarie Sir3 e Sir2. Un piccolo disagio in più, per evitare in futuro di interrompere la circolazione in caso di interventi di manutenzione. Inoltre si è scelto di intervenire di domenica proprio per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, che potranno comunque usufruire dei bus sostitutivi.

Le parole dell'assessore Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona spiega: «Si tratta di un’interruzione necessaria per risolvere un’emergenza alla rete fognaria. In questo punto della città sappiamo i sottoservizi convivono con il tracciato del tram e purtroppo, quando è necessario intervenire per le manutenzioni, succede di dover interrompere la linea soprattutto se sono interventi non programmabili ma straordinari come in questo caso. Il grande lavoro che stiamo facendo sul tragitto del Sir2 e del Sir3 per spostare e risolvere le interferenze con i sottoservizi serve proprio a questo, ovvero a garantire in caso di future necessarie manutenzioni di non dover interrompere la linea e il servizio. Sarà ovviamente in esercizio per tutta la giornata il servizio sostitutivo».