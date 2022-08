Tram, nuova linea: affidato incarico per la progettazione del prolungamento fino ad Agripolis

E’ stato affidato oggi, martedì 30 agosto, l’incarico per la progettazione preliminare dell’allungamento del Sir 3 da Voltabarozzo fino a Ponte San Nicolò e Legnaro, messo a gara nel mese di luglio. «Con la determina firmata questa mattina - commenta l’assessore alla mobilità, Andrea Ragona - affidiamo questo importante servizio ad un raggruppamento che vanta diverse imprese del territorio e credo questo sia un importante valore aggiunto. Un passaggio strategico che ci permette di procedere con la progettazione preliminare di quest’ulteriore tratto del Sir3 ed essere pronti nel momento in cui il Ministero metterà a disposizione gli ordinari fondi previsti per opere di mobilità sostenibile o qualora sia possibile accedere ad ulteriori fondi PNRR»

Finanziamento

L’affidamento della progettazione per il prolungamento della linea Stazione - Voltabarozzo è stata possibile grazie ad un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha assegnato al Comune di Padova 800.000 € del fondo straordinario destinato alla progettazione delle opere previste dal Pums. I lavori della Commissione di gara nominata per la valutazione delle offerte tecnico-economiche per l’aggiudicazione del servizio hanno stabilito come primo in graduatoria il raggruppamento temporaneo, appositamente costituito tra i seguenti soggetti: E-FARM ENGINEERING & CONSULTING S.r.l., (mandataria), MM S.p.a., INGEROP CONSEIL & INGÉNIERIE, INGEROP T3 SLU, PARALLAB S.r.l., Studio di Geologia Federico Pizzin, Studio Novarin di Alberto Novarin & C. S.a.S. A seguito dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice è stato quindi aggiudicato il servizio di progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica del prolungamento della linea tranviaria SIR3 fino al Comune di Legnaro e al Polo Universitario di Agripolis.

Sir 3

L’assessore alla mobilità commenta soddisfatto: «A fine anno è previsto un momento di valutazione da parte del Ministero di tutte le città che hanno avuto accesso a fondi PNRR per il trasporto rapido di massa, per verificare l’avanzamento dei lavori e per eventualmente ridistribuire ulteriori fondi ai Comuni virtuosi. Padova è uno dei pochi Comuni in Italia in linea con le scadenze previste e per questo possiamo ragionevolmente concorrere ad ottenere altri fondi, come stabilito nella Conferenza Stato Regioni. Il nostro obiettivo è quello di essere pronti nell’eventualità sia possibile accedere ad ulteriori finanziamenti e per questo stiamo procedendo con la progettazione». Ragona esplicita i motivi della sua soddisfazione: «Allungare il Sir 3 significa implementare l’intero sistema SMART e, in questo caso, offrire un servizio alle migliaia di pendolari che ogni giorno si muovono da e per Padova, come ad esempio gli studenti e il personale del polo universitario di Agripolis. Andiamo avanti con un serrato confronto tra Comuni per costruire una mobilità e un territorio più sostenibili e al passo con i tempi».