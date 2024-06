Chiude la ciclabile alla passeggiata Bianchini: si rifà l'asfaltatura per il SIr 3

I cantieri del Sir3 procedono ed è quasi completato il tratto di piattaforma tra via Riccoboni e via Canestrini. Per ultimare i lavori e riqualificare l’area verrà chiuso al transito delle biciclette il tratto di ciclopedonale in corrispondenza, per poter procedere con i lavori di asfaltatura. L’intervento inizierà il 19 giugno e durerà un massimo di cinque giorni; successivamente verrà ripristinata la viabilità ciclabile sul nuovo tratto parallelo alle piattaforme tranviarie.