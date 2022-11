Tram, incassati i primi 25 milioni per la progettazione della terza linea

l tempo complessivo stabilito per la realizzazione della progettazione è di 120 gg: a una prima parte dedicata alla definizione dell’opera con il recepimento delle indicazioni emerse nel corso del Dibattito pubblico, seguirà la progettazione definitiva vera e propria. Il progetto definitivo sarà dunque oggetto dei procedimenti necessari per l’ottenimento di pareri e autorizzazioni al fine di pervenire all’approvazione finale. Il progetto così definito verrà posto a base della gara per l’affidamento dell’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera) che sarà indetta entro il 2023. Nel caso di appalto integrato, i lavori debbono essere affidati entro il 31 dicembre 2023 e conclusi entro il 30 giugno 2026, come previsto dalle norme che governano i finanziamenti del Pnrr.