Tram, rischia di saltare l'aggiudicazione della gara per la linea Sir3

Aps Holding ha di recente aggiudicato l'appalto da 50 milioni di euro per la linea tramviaria Sir3; perchè l'aggiudicazione sia efficace però e per firmare il contratto devono essere fatte alcune verifiche sui requisiti posseduti e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per partecipare al bando.

Le verifiche

«Chi partecipa ad un appalto pubblico - si legge in una nota dell'azienda - deve infatti possedere per tutta la durata della gara e durante l’esecuzione dei lavori alcuni requisiti di moralità, di qualità e di professionalità che risultano stabiliti dalla legge e dal bando di gara. In loro assenza, la stazione appaltante decreta l’esclusione dalla gara stessa. Ebbene, nel corso delle verifiche previste dalla normativa, che si stanno conducendo con particolare scrupolo, sono emersi elementi che potrebbero portare all’esclusione del raggruppamento d’impresa individuato quale vincitore. Sono in corso i doverosi approfondimenti, ed il tutto sarà svolto nel rispetto della normativa vigente». L’assessore Andrea Ragona ha così commentato: «La nostra amministrazione comunale ha fatto della legalità e del rispetto delle regole il pilastro di tutte le proprie azioni. A giugno scorso il sindaco ha sottoscritto un Protocollo di legalità con la Prefettura APS Holding che ci ha portato a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire la massima legalità e nella nomina della Commissione ci siamo preoccupati di garantire la massima imparzialità e trasparenza sorteggiandola tra una rosa di nomi forniti dai Sindaci delle città italiane in cui corre un tram. Come fatto finora le verifiche continuano ad essere il più accurate possibile e proprio per questo sono stati individuati dei potenziali problemi. Ho piena fiducia nei tecnici e so che saranno altrettanto solerti a concludere tutti gli ulteriori procedimenti di verifica. Il tram è la nostra priorità e questi ulteriori controlli altro non sono che il doveroso accertamento del rispetto della legalità. Non comporteranno ritardi nelle assegnazioni e appena si sarà conclusa questa fase di verifica forniremo ogni altra informazione utile, nel rispetto della normativa sulle gare pubbliche e sulla riservatezza. Al momento i padovani posso essere confortati dal sapere che la loro amministrazione comunale, nella piena garanzia di tutte le parti e secondo le norme previste, mette il rispetto delle regole sempre al primo posto».