Il tram arriverà fino ad Agripolis: al via la gara per la progettazione preliminare

Con una determina firmata nella mattinata di oggi, martedì 12 luglio, è stato dato mandato agli uffici a procedere con la gara per la progettazione preliminare dell’allungamento del Sir 3 da Voltabarozzo a Legnaro, fino al campus universitario di Agripolis.

Tram fino ad Agripolis

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili lo scorso anno ha assegnato al Comune di Padova 800mila euro del fondo straordinario destinato alla progettazione delle opere previste dal Pums ed è grazie a questi fondi che è possibile procedere con la progettazione preliminare dell’allungamento della linea Sir3 verso Ponte San Nicolò e Legnaro. Dichiara in merito l'assessore Andrea Ragona: «Grazie ai fondi ottenuti dal Ministero abbiamo la possibilità di procedere con la progettazione preliminare, un passaggio fondamentale che ci permetterà di essere pronti nel momento in cui il Ministero metterà a disposizione gli ordinari fondi previsti per opere di mobilità sostenibile o qualora sia possibile accedere ad ulteriori fondi PNRR. Siamo infatti uno dei pochi Comuni in Italia in linea con le scadenze previste da Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per questo possiamo ragionevolmente concorrere ad ottenere altri fondi. Lo avevamo annunciato lo scorso anno e e ora procediamo nella direzione dell’implementazione dell’intero sistema SMART, grazie ad un proficuo e propositivo dialogo con i Comuni coinvolti. L’obiettivo in questo caso è offrire un servizio alle migliaia di pendolari che ogni giorno si muovono da e per Padova, come ad esempio in questo caso gli studenti e il personale del polo universitario di Agripolis. Nei prossimi giorni il Bando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e entro l’autunno verranno individuati i progettisti per questo nuovo tratto di SIR3. Proseguiamo convinti nella direzione di una mobilità sostenibile, lavorando in sinergia tra Comuni. È l’orizzonte verso il quale muoversi per il bene del territorio».