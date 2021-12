Tram, terzo ricorso al Tar del comitato che non vuole le rotaie

Il Comitato No rotaie non molla. «Lo scorso 26 novembre abbiamo notificato il terzo ricorso al Tar» annuncia Liliana Gori, portavoce del Comitato. Ricorso poi ufficialmente depositato il 9 dicembre. Con questo terzo ricorso al TAR, ad integrazione dei due precedenti, il comitato ha richiesto l’annullamento della delibera di Consiglio approvata a fine settembre, con la quale era arrivato l'ok alla variante finalizzata a rendere conforme il Piano degli Interventi al progetto definitivo della nuova linea Sir3.

Le motivazioni

«I ricorsi al Tar sono strettamente connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Con il primo ricorso presentavamo già dieci motivi di impugnazione, tra i quali – prosegue Liliana Gori - l’illegittimità derivata per violazione di legge ed eccesso di potere dei provvedimenti comunali impugnati, in quanto consequenziali e connessi ai provvedimenti illegittimi della Provincia. In occasione della camera di consiglio presso il Tar Veneto del 6 ottobre , con il nostro Studio Legale Pedoja e Kingspergher ci riservavamo di impugnare la variante approvata dal Comune di Padova e che era finalizzata a rendere conforme il Piano degli Interventi al progetto definitivo Sir3. A anche tale ultimo atto si profila illegittimo per le ragioni esposte nel terzo ricorso».