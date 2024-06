Quattro progetti di tirocinio e una borsa di dottorato al settore innovazione e transizione digitale

Il Settore Innovazione e Transizione Digitale ha avviato una collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, in particolare con il Dipartimento di Matematica, con l’obiettivo di mettere le basi per un team permanente di lavoro sull’analisi dei dati a supporto delle decisioni (Data Decision Making), composto da risorse interne dell’Amministrazione e da risorse dell’Università.

Per questo sono stati attivati 4 progetti di tirocinio nel campo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale rivolti a studenti e studentesse curricolari del corso di laurea magistrale in Data Science. I tirocinanti saranno individuati dal Settore Innovazione e Transizione Digitale, a seguito della valutazione del Curriculum vitae, della carriera accademica e dall’esito di un colloquio motivazionale e per ogni persona che verrà selezionata è stabilita un’indennità di partecipazione equivalente a quella prevista per i tirocini extracurricolari rivolti ai neolaureati, ovvero 450 € mensili.

Inoltre, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Progetto "AIH Artificial Intelligence House", verrà attivata una borsa di dottorato di ricerca della durata triennale. Più precisamente è stata sottoscritta una convenzione con l’Università di Padova affinché venga attivato un Corso di Dottorato di Ricerca in Brain, Mind and Computer Science, (curriculum Computer Science for Societal Challenges and Innovation) 40° ciclo - a.a. 2024/2025, il cui costo è pari a € 75.000 di cui €60.000 coperti dal finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo sopra citato e la differenza di circa € 15.000 dalla stessa Università.

L’obiettivo è quello di porre il primo mattone per la costruzione della Casa dell’Intelligenza Artificiale della Città di Padova, creando un primo nucleo organizzativo che getti le basi per la realizzazione di un vero e proprio centro di competenza sull’intelligenza artificiale applicata ai servizi della Pubblica Amministrazione, che garantiscano l’inclusione e lo sviluppo di maggiore cultura in ambito digitale. Grazie all’analisi dei dati raccolti nelle piattaforme MyData e Social Welfare District si punta ad utilizzare la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale per amplificare una ricaduta diretta sui cittadini in termini di conoscenza e accessibilità ai servizi e di qualità della vita.

L’assessora all’innovazione e transizione digitale Margherita Cera commenta: “Con questo lavoro e queste importanti collaborazioni puntiamo a far crescere la nostra amministrazione e la nostra città nell’ambito dei processi digitali e dell’applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione, per garantire un utilizzo dei dati e finalizzato al miglioramento della vita quotidiana di tutti i cittadini. Si tratta di un’azione importante anche per far conoscere le attività svolte nella pubblica amministrazione anche al fine di dimostrare la propensione all’innovazione presente nell’organizzazione e aumentare l’attrattività dell’Ente, come luogo di lavoro per i giovani laureati.”