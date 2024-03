Oltre trent'anni di trapianti di fegato a Padova: il traguardo dell'Azienda Ospedaliera

«Il più complesso di tutti»: così Umberto Cillo, direttore della Chirurgia EpatoBilioPancreatica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, definisce il trapianto di fegato, che richiede un'équipe multidisciplinare e dalle otto alle dieci ore di intervento.

Trapianti di fegato

Dal 1990 (anno del primo trapianto a Padova) ad oggi il numero di trapianti eseguiti è salito del 14%, con un incremento del 62,5% di espianti con donazione a cuore fermo. Nel solo 2023 sono stati inseriti in lista per trapianto di fegato 154 pazienti (98 uomini) e di questi dieci per re-trapianto urgente e nove per re-trapianto tardivo. Padova è anche il terzo centro italiano per numero di trapianti pediatrici di fegato con oltre 170 interventi e con un ruolo di riferimento per tutto il nord est. La Chirurgia epatobiliare dell'Azienda è inoltre la prima in Italia per numero di interventi sul fegato per patologie oncologiche (448 nel 2023): al secondo posto della classifica italiana ci sono il Policlinico Gemelli e l'Irccs San Raffaele ciascuno con 221 pazienti presi in carico. Va ricordato poi che l'ospedale padovano è l'unico in Italia ad avere un protocollo nazionale per i trapianti di fegato di pazienti con più di 70 anni e che è l'unico ad avere cinque protocolli prospettici di trapianto per tumore maligno.

Primati

Tanti i primati padovani: primo trapianto italiano di fegato da vivente (1997), primo trapianto italiano di fegato ausiliario (2007), primo autotrapianto italiano di fegato (2011), primo trapianto italiano con tecnica rapid (2019), primo trapianto italiano di due fegati da vivente in un unico ricevente (2023). È una storia di continua avanguardia e già si è proiettati verso il futuro con la possibilità di perfondere l'organo prelevato a scopo di trapianto sino a 17 giorni.