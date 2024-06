Neonato salvato dal trapianto di cellule donate dal padre: l'incredibile intervento a Padova

Dal primo gennaio di quest'anno è stato introdotto in tutta la Regione del Veneto lo screening neonatale allargato: con una goccia di sangue dal tallone del neonato è possibile identificare tra le 48 e le 72 ore di vita alcune malattie rare prima che si manifestino. Le patologie selezionate sino allo scorso anno erano 50 tra malattie metaboliche ereditarie, ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e malattie lisosomiali, mentre adesso si sono aggiunte anche la Sma e le immunodeficienze congenite.

Primo caso

Grazie allo screening neonatale esteso è stato individuato il primo caso di Scid - immunodeficienza severa combinata in un neonato di nome Giacomo trattato con successo (per la prima volta in Veneto) tramite trapianto di cellule ematopoietiche donate dal padre: senza screening neonatale esteso e senza trattamento immediato la diagnosi avrebbe avuto una prognosi infausta. La Scid è, infatti, una malattia rara che provoca, a causa della totale assenza di difese immunitarie, frequenti e ricorrenti episodi infettivi gravi. La diagnosi tardiva prima dello screening neonatale allargato portava con sé non solo un elevato rischio di mortalità, ma pure un altrettanto elevato rischio trapiantologico. A Padova ha sede il Centro interregionale per lo screening neonatale allargato dedicato ai punti nascita del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sempre a Padova vi è un importante ambulatorio di immunologia pediatrica che con tre medici e una diagnostica avanzata ha già visto oltre cento bambini con difetti immunitari congeniti. In Azienda sono stati portati a compimento dal primo intervento effettuato il 15 giugno 1983 più di mille trapianti pediatrici di cellule staminali ematopoietiche e sono stati sottoposti a screening neonatale esteso 5.570 neonati.