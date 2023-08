Nomadi spostati alla Stanga, protestano i residenti e si spacca la maggioranza

L'arrivo di altre famiglie di nomadi in via Longhin non è stato preso bene dai residenti della Stanga. La scelta dell'amministrazione di spostare i Rom da via Ferrero proprio a pochi metri dall'altro campo, anche se provvisoriamente fino a metà ottobre, ha agitato gli abitanti della zona, il comitato Stanga, la consulta di quartiere e anche un pezzo di maggioranza, a cominciare dal capogruppo della lista civica del sindaco Giordani, Luigi Tarzia.

I dubbi sull'operazione

«Un nuovo campo nomadi provvisorio in via Longhin? Se dovessi basarmi solo sulle numerose voci di protesta che mi arrivano ci sarebbe da dire una sola cosa: prendere decisioni senza un minimo di condivisione con la cittadinanza è qualcosa che una buona amministrazione non dovrebbe mai fare - dice il consigliere comunale - .Sembra una cosa da poco ma non lo è. Perché alla Stanga si è già deciso di spostare i volumi che non si fanno da altre parti vedi Basso Isonzo dove si fanno i parchi, a Forcellini si decuplica il parco. È assolutamente comprensibile che i residenti si sentano di serie B rispetto a quelli di altri quartieri e rioni. Eppure basterebbe poco: ascoltare, condividere scelte e processi decisionali».

La consulta di quartiere

«Ma dal momento che non è stata coinvolta nemmeno la Consulta di Quartiere - continua Tarzia - temo che questa decisione non farà altro che acuire i contrasti e creare nuove tensioni. Eppure mi pare che quando si trattato di spostare cubature e volumi, o di pianificare la costruzione di un hub logistico di riunioni per "tenere buoni" consiglieri e cittadini se ne sono fatte. Sembra quasi che invece per le famiglie Rom si sia voluto agire così di proposito. Ma io ricordo a tutti che in via Longhin c'è già un campo nomadi, un'area per lo scambio dei rumeni indecente, un'area dove sembra non si farà più la basilica ortodossa, e non si sa cosa avverrà. L'unica cosa che succede è il circo, su un'area che per il resto dell'anno è in stato di abbandono. Anche se si tratta di una soluzione provvisoria per la gente della Stanga questa sarà l'ennesima misura amministrativa che incide sulla qualità della loro vita. Bisognerebbe trovare altre funzioni per quella zona: recuperare tutte le aree verdi rimanenti e pensare ad un polmone verde. Lo dobbiamo ai residenti, lo dobbiamo a Padova».

Il tavolo di concertazione

«Credo sia arrivato il tempo - come come ha suggerito nella passata consiliatura la brava presidente della consulta 3a Silvia Bresin - di aprire un tavolo tecnico dedicato al quadrante Est dove nei prossimi anni ci sarà lo sviluppo più importante del futuro della città. Ma pare che di questo non importi niente a nessuno, l’importante è tenere le riunioni per spostare i volumi e cubature o far costruire hub logistico. E sulla scelta di piazzare famiglie con minori, ad agosto, su uno spiazzo di cemento senza servizi, meglio che non mi esprima»