Carmignano: vaccinazioni over 90, attivo il servizio di trasporto comunale

Il Comune di Carmignano si è mobilitato per contribuire alla logistica che permette la vaccinazione degli over 90 residenti a Carmignano di Brenta. «In questi giorni i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile hanno provveduto alla consegna delle lettere per la convocazione e l’appuntamento per la vaccinazione anti Covid a tutti gli over 90 del nostro Comune, 70 persone – spiega il vicesindaco Eric Pasqualon- Abbiamo anche messo a disposizione un servizio di trasporto da e per il loro domicilio su chiamata».

Il servizio

Il servizio viene effettuato in collaborazione con l’Associazione trasporto Sociale e la Protezione Civile. Per richiederlo è sufficiente contattare il numero 347.6069698 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13, almeno 3 giorni prima della data della vaccinazione. E’ accessibile non solo per chi ha più di 90 anni, ma anche per chiunque abbia problemi a recarsi al punto di vaccinazione. Per fronteggiare il nuovo lock down, il Comune ha anche potenziato i servizi di spesa e farmaci a domicilio, che non erano mai stati interrotti, e sarà presto riattivata la possibilità per gli alunni delle scuole di avere la stampa dei compiti in municipio. «Abbiamo allertato la nostra Polizia locale – conclude il Vicesindaco – perché effettui i controlli relativi al rispetto delle nuove normative di distanziamento sociale e limitazioni al movimento. Sono fiducioso che i nostri cittadini, come già avvenuto nella primavera del 2020 saranno ligi alle restrizioni, consapevoli che si tratta di un sacrificio destinato a durare poco, che ci permetterà di chiudere presto questo periodo di recrudescenza del virus».