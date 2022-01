Dalla Regione 135 milioni di euro per il trasporto pubblico del Veneto

I fondi statali tardano così la Regione ha stanziato dal proprio bilancio 135 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta regionale e si indirizza al trasporto pubblico locale automobilistico, di navigazione e ferroviario, e con il quale si supplisce al ritardo nell’assegnazione alla Regione degli stanziamenti del Fondo nazionale trasporti.

Il commento

«Ancora una volta la Regione Veneto deve sopperire alla lentezza nazionale, intervenendo con risorse proprie in un settore cruciale come quello del trasporto pubblico locale – ha detto il presidente Luca Zaia – Il provvedimento approvato oggi dimostra non solo il perdurare di una situazione in cui il protrarsi del termine di perfezionamento dei provvedimenti nazionali causa rilevanti criticità a livello locale, ma anche come si costringa la Regione ad adottare provvedimenti normativi specifici per garantire servizi essenziali ai cittadini. In un momento particolarmente complesso per il settore dei trasporti, già messo a dura prova negli ultimi due anni di pandemia, e che vede il protrarsi dell’emergenza Covid determinare conseguenze a livello economico – con la riduzione dei ricavi tariffari – e sanitario – con ricadute sul personale – il Veneto dimostra di saper intervenire tempestivamente, e con fondi del bilancio regionale, per garantire sia la continuità dei servizi che la liquidità necessaria alle aziende».