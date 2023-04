Trasporto pubblico sparito da Google Maps, il Comune in pressing su BusItalia

L'assessore Andrea Ragona: «Devono essere processati tantissimi dati, noi stiamo spingendo affinché il servizio torni ad essere funzionante. La stagione turistica si sta per aprire ed è importante che forni ad essere disponibile. Ma non dimentichiamo che non è un problema solo per chi viene da fuori»

Da diversi mesi autobus e percorsi cittadini spariti da Google Maps. Il servizio, come segnalano diversi utenti, è ancora in funzione relativamente alle linee extraurbane, come per esempio ad esempio i percorsi Mom di Treviso. Ma tutto il resto non c'è più. Padova, va detto, non è la sola città a cui è successo. Si sta comunque cercando una soluzione, come ha spiegato l'assessore alla mobilità Andrea Ragona, ma è BusItalia che deve pungolare il colosso americano per rimettere la funzione a posto. «Devono essere processati tantissimi dati, noi stiamo spingendo affinché il servizio torni ad essere funzionante. La stagione turistica si sta per aprire ed è importante che forni ad essere disponibile. Ma non dimentichiamo che non è un problema solo per chi viene da fuori».