Tre anni dal Covid, Andrea Pennacchi: «Altro che ne usciremo migliori, siamo tutti incattiviti»

Il 21 febbraio 2020, quando più o meno erano le 19, la stampa è stata convocata nella sede della Ulls 6 per una importante comunicazione. Nessuno si sarebbe aspettato, nonostante tante notizie che i giornali nazionali riportavano provenienti dalla Cina, che una pandemia si stesse abbattendo sulle nostre vite tanto da condizionarle come mai dalla fine della seconda guerra mondiale. Invece, quel giorno, il Presidente della Regione, Luca Zaia, diede la notizia senza fare troppi commenti. Si sapeva pochissimo di quello che stava accadendo e ancora meno di quello che sarebbe accaduto. Una data spartiacque, che ha segnato, le nostre vite. «Oggi non fa tanto piacere parlarne, da quel che posso notare. Come non fosse mai esistito, eppure...». Abbiamo approfittato di un incontro con l'attore Andrea Pennacchi per sentire un suo parere sulla vicenda, lui che il Covid lo ha pure avuto e ha passato diversi giorni in terapia intensiva. «Rimangono tante cose. Innanzi tutto possiamo dire che lo slogan, ne usciremo migliori, non ha funzionato. Direi proprio di no», evidenzia con un pizzico di amarezza misto a ironia, Pennacchi. «E' un tentativo, un avvertimento della natura che ha fatto di tutto per farci fuori, lo ha sintetizzato così un comico americano. Mi piace questa sintesi, devo dire. Un avvertimento che in ogni caso facciamo di tutto per ignorare». Per Andrea siamo diventati più cattivi, non più buoni: «E' rimasto una sorta di rancore rispetto al passato. Astio per chiunque abbia costretto le persone, per il loro bene anche magari sbagliando, ma per il loro bene, a fare o a non fare delle cose. E se ogni volta reagiamo così... ho la sensazione che potrà ricapitare di trovarci in situazioni in cui è necessario fare qualcosa tutti insieme. Se reagiamo sempre così, è dura».