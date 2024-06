Tredicina del Santo, già 13 mila fedeli all'ombra dela Basilica e per la notte dei miracoli

Via via aumentano le presenze in basilica di Sant’Antonio: pellegrini da tutta Europa, in gran numero i polacchi, ma anche da Francia, Germania, Ungheria. Gruppi in arrivo dagli Stati Uniti e nella giornata di ieri è arrivato un gruppo dalla Corea ed uno dalla Bielorussia. Dall’inizio della Tredicina – venerdì 31 maggio – sono sfilati dinanzi alle Reliquie oltre 13mila fedeli, (13.674 dato rilevato con il 4 giugno sera). Si ricorda che questo è un dato parziale dato che sono moltissime le persone le quali, pur sostando all’interno della Cappella delle Reliquie, non percorrono il corridoio; così come altrettanti pellegrini sfilano solo alla Tomba nella Cappella dell’Arca per toccare con la mano il sacello che custodisce le spoglie del Santo.

Ieri, nel pomeriggio del 4 giugno, ha celebrato la liturgia del Pellegrinaggio della diocesi di Vicenza Sua Ecc.za Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo emerito di Adria-Rovigo in sostituzione del Vescovo di Vicenza Mons. Giulio Brugnotto in pellegrinaggio a Lourdes. Nella sua Omelia, Mons. Tessarollo ha ripercorso alcuni passaggi di Sant’Antonio sulla pace. Pace che Antonio definì “Dono di bene per ristabilire la relazione con Dio, riconoscendolo Padre”. «Antonio – ha proseguito Mons. Tessarollo – ci insegna ad operare e a pregare per la pace, anche se azione e preghiera non sempre sembrano avere alcuna se non nessuna possibilità di successo, allo stesso modo in cui il Papa chiede e prega per la pace, anche se sembra che i risultati non siano poi così grandi. Antonio elenca nei suoi scritti tre tipi di pace: ‘La prima con il prossimo, la seconda con te stesso, e così avrai anche la terza pace con Dio nel cielo’. Egli portò la pace nelle città dove si trovava a vivere e nelle famiglie che incontrava, anche nei casi di violenza domestica che non era certo nuova e che poteva arrivare al femminicidio così come accade oggi. Ci ha provato anche nelle missioni, andando a parlare con il tiranno Ezzelino che distruggeva e uccideva: lo pregò di liberare e di non uccidere i prigionieri e anche se in quell'occasione Antonio fu totalmente disprezzato, non smise di pregare e di invocare la pace.»

La notte dei miracoli

Ieri sera, nonostante una leggera pioggerella, è stata comunque molto partecipata la “Notte di Miracoli” un appuntamento nato dieci anni fa ma che è subito diventato tradizione attesa. La Basilica, illuminata dalle candele è rimasta aperta dalle 21 alle 24 e una sessantina di giovani, tra volontari, giovani frati, novizi e chierici hanno invitato le persone ad entrare nel Santuario ed a compiere un percorso di preghiera; in 8 frati erano a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione e altri 4 hanno impartito le benedizioni con la Reliquia del Santo. Stamani, 5 giugno, per la prima volta alla Tredicina, la Diocesi di Pavia accompagnata dal Vescovo Sua Ecc.za Mons. Corrado Sanguineti che ha celebrato la liturgia delle ore 11. «La diocesi di Pavia ha scelto quest’anno di venire in pellegrinaggio qui nella Basilica di Sant’Antonio perché Egli ovunque è amato e venerato – ha commentato il Vescovo Sanguineti –. Avevamo il desiderio di portare in questo cammino la nostra Chiesa per ricordare le persone che sono malate e chiedere la protezione del Santo. L’altra nostra forte intenzione è quella di chiedere la Pace, in questo momento attuale tanto minacciata e tanto fragile».