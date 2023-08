Trieste, la giunta comunale si affida a uno studio padovano per dirimere la vertenza "ovovia"

Di fronte al ricorso innanzi al Presidente della Repubblica presentato dalle comunelle sul caso della cabinovia, il Comune di Trieste corre ai ripari conferendo l'incarico di difesa all'avvocato veneziano Vittorio Dominichelli. La decisione (che costerà poco meno di 16 mila euro ndr) è stata presa dalla giunta Dipiazza, nella seduta dello scorso 7 agosto. Le motivazioni sono attribuibili, oltre alla battaglia che ormai da tempo vede l'amministrazione contrapposta al Comitato No Ovovia, alla sussitenza a "resistere nel presente contenzioso per far valere le proprie ragioni". Gli uffici competenti, su sollecitazione della stessa giunta, hanno valutato che "i vizi denunciati nel ricorso risultano infondati in fatto e in diritto", portando lo scontro sul piano giurisdizionale. "E' necessaria - scrivono - la presentazione dell'opposizione, cui seguirà un giudizio innanzi al Tar del Friuli Venezia Giulia, qualora le ricorrenti propongano richiesta di trasposizione". E' stato lo stesso Giulio Bernetti, il 26 luglio scorso attraverso una nota scritta e conservata agli atti, ad esprimere "l'opporunità di resistere".

Il ricorso

Le comunelle avevano presenato il ricorso perché diversi documenti non sono stati tradotti "in lingua slovena" e perché "la proprietà collettiva non è stata coinvolta all'inizio del progetto" della cabinovia. L'analisi che il Comune fa dei documenti (avviso di deposito della Variante 12, variante 12 al Piano regolatore generale comunale vigente, valutazione ambientale strategica variante "Accesso nord" e tutti gli altri allegati ndr), ha portato la giunta ad opporsi a tale richiesta, coinvolgendo un legale di "significativa esperienza nel diritto amministrativo". E' qui, infatti, che entra in gioco lo studio legale con sede a Padova. "L'avvocato si è detto disponibile ad accettare l'incarico di co-difesa con l'avvocatura civica". La parcella proposta è di 10.922 euro, a cui vanno sommate spese generali pari a poco più di 1.600 euro, oneri previdenziali di 502, 41 euro e l'Iva al 22 per cento pari a 2.873, 80 euro. "Non c'è conflitto di interessi", scrive l'amministrazione.

L'avvocato Domenichelli

Ma chi è Vittorio Domenichelli? Basta una rapida occhiata online sul sito dello studio per scaricare il curriculum del professionista. Domenichelli si è laureato all'università di Padova con il professor Livio Paladin, già giudice e presidente della Corte costituzionale nel biennio 1985-1986, e diverse volte ministro dal 1987 al 1994. "Assistente di diritto costituzionale italiano e comparato dal 1974 - si legge nel cv -, è divenuto professore associato di diritto amministrativo dal 1980 e professore ordinario dal 1990". Con diversi incarichi in numerose associazioni operanti nel campo del diritto, è socio effettivo dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti di Padova. È consigliere di amministrazione della Fondazione per la Ricerca Bioetica Avanzata di Padova, soggetto presieduto da Giustina Destro, già sindaca del capoluogo patavino tra il 1999 e il 2004, condannata a otto mesi di reclusione (pena sospesa) e a 30 mila euro di multa nell'ambito dell'inchiesta sul porto turistico di Imperia (indagine che aveva coinvolto anche l'imprenditore Francesco Caltagirone).