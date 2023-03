Triplo appuntamento, nel padovano, per i genitori di Giulio Regeni

La mattina incontrano gli studenti di Abano Terme ad Abano, la sera i cittadini all'Ex Fornace Carotta, in via Siracusa, mentre nel pomeriggio saranno ospti all'Università di Padova. Nel primo appuntamento i signori Regeni e l'avv Ballerini incontrano i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Alberti e dell’Alberghiero Pietro d'Abano al Teatro Marconi di Abano Terme, per poi nel pomeriggio spostarsi in Università.

Giulio

Venerdì 3 marzo alle 17, infatti, nell’Archivio Antico di Palazzo Bo, Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e Alessandra Ballerini, legale di famiglia, incontreranno studentesse e studenti dell’Università di Padova.

L’incontro, organizzato dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, si aprirà con i saluti della Rettrice, Daniela Mapelli, di Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti, e Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace.

Diritti umani

Seguiranno gli interventi dei genitori di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano barbaramente ucciso in Egitto nel 2016 all’età di 28 anni e la cui morte risulta tuttora senza colpevoli, e di Alessandra Ballerini, legale della famiglia. Chiuderà l’incontro l’intervento di Monica Fedeli, prorettrice alla Terza missione e ai rapporti con il territorio dell’Ateneo. Proprio al giovane dottorando, nel 2018, l’Ateneo padovano ha intitolato un’aula studio in sua

memoria.