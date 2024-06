Tromba d'aria lambisce Boara Pisani, il sindaco: «Quello che davvero ci preoccupa è l'Adige»

«L'allerta arancione va da Boara Pisani alle foci dell'Adige, il livello del fiume da tempo è troppo alto. Gli argini sono quindi carichi di acqua che viene rilasciata verso la campagna. Il problema è dove non gli argini non sono in cemento e che diventano come spugne. La Protezione Civile sta comunque monitorando la situazione. L'allerta è fino a domani a mezzanotte». Andrea Gastaldello, primo cittadino di Boara Pisani ci spiega come si convive con il rischio, frequente, che il fiume esondi, esca dagli argini. Però oggi c'è stata anche una tromba d'aria che ha lambito il comune di 2500 abitanti. «Oggi a preoccupare è il fiume, certo per fortuna ha girato a largo da qui, ma l'attenzione è tutta rivolta agli argini», ci dice con grande senso pratico.

«Mi sono sentito con il Genio Civile e stiamo monitorando la situazione. L'Adige in piena crea preoccupazione, problemi», ci ripete. «Conosciamo il territorio e sappiamo che quando piove tanto in montagna poi ce la troviamo qui, l'acqua. La preoccupazione è che in qualche punto il fiume potrebbe esondare. Ho chiesto all'ufficio tecnico di fare interventi di pulizia sugli argini per prevenire problemi, nei giorni scorsi».

Gli abitanti dell'ultimo paese della provincia, in senso geografico naturalmente, convivono da anni con questa situazione: «Ogni volta che il fiume cresce è chiaro che c'è preoccupazione ma siamo sempre pronti con le squadre per intervenire. L'Adige è tanto tempo che è alto e ci sono casi in cui l'acqua è entrata anche in giardini privati. Anche per questo siamo sempre in contatto con Genio e Protezione Civile. Quando arrivano i comunicati dell'allerta, noi ci attiviamo immediatamente. Ma è chiaro che per i nostri 2500 abitanti questo pensiero c'è. Abbiamo un rilevatore idrometrico che è quello preso come riferimento dalla regione e da Arpav per calcolare le piene. Che sia un territorio particolare e fragile è risaputo. Ma si fa tutto quello che si deve fare per far sì che non si verifichino situazioni difficili».