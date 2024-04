Tromba d'aria nel Padovano, De Poli: «La Regione dichiari lo stato di emergenza»

«La Regione Veneto dichiari lo stato di emergenza dopo l’eccezionale tornado che ha colpito diversi Comuni del Veneto, nell’Alta Padovana, in primis nei Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva, ma anche nel Trevigiano e nel Vicentino. È questo un passaggio cruciale, infatti, per il riconoscimento a livello nazionale e, di conseguenza, per intervenire al più presto e in maniera efficace per ripristinare quanto distrutto e garantire i rimborsi a chi ha subito danni importanti alle case e alle proprie aziende»: a chiederlo è Antonio De Poli, senatore dell'Udc.

Antonio De Poli

Aggiunge De Poli: «Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ciò che pesa è il fatto che molti cittadini, i quali avevano sistemato tetti e coperture di imprese e abitazioni danneggiati dalla tromba d’aria della scorsa estate, ora si ritrovano a ricominciare daccapo. Le folate di vento hanno superato i 100 chilometri orari, facendo volare travi di legno e perfino un silos di un’azienda agricola. Sono in corso le stime dei danni e auspichiamo che l’appello dei sindaci Eric Pasqualon ed Edoardo Pitton possa essere accolto positivamente dalle autorità competenti. Nelle ore dell’emergenza c’è chi lavora e si attiva subito, come sempre: vorrei ringraziare gli uomini e le donne dei vigili del fuoco e i volontari e personale della protezione civile, i quali sono subito intervenuti a sostegno delle comunità locali».