Troppi contagi, Giordani annulla i fuochi di Capodanno e Brusa la Vecia in Prà

Niente fuochi a Capodanno e Brisa la Vecia il 6 gennaio per il secondo anno consecutivo. Alla luce degli ultimi dati forniti dalla Ulss 6 sui contagi Covid e dalla probabile zona gialla che coinvolgerà Padova nel periodo di Natale, il sindaco Giordani ha deciso di annullare entrambi gli eventi. Ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino.

Giordani

Il sindaco Sergio Giordani spiega: «Per queste festività abbiamo lavorato per una Padova bella, lucente e viva ma soprattutto vogliamo un Natale e delle feste libere e senza restrizioni. Vogliamo che i padovani possano vivere in sicurezza il calore delle relazioni con i loro cari e con gli amici, vogliamo che i turisti e chi ci raggiunge da altre città per fare acquisti possa avere passare delle ore piacevoli in un ambiente pienamente protetto. Ricordo, infatti, che Padova ha oltre il 92 per cento della popolazione vaccinata, che in tutto il centro storico c’è già l’obbligo di mascherina anche all’aperto, che ogni giorno le Forze dell’Ordine svolgono centinaia di controlli per assicurare che le regole di prudenza siano rispettate: chi ci raggiunge può sentirsi al sicuro. Proprio nel solco di questa Padova libera, ma sicura, abbiamo assunto una decisione, con l’Assessore al commercio Antonio Bressa, che ci pare di buon senso e che tutela la salute pubblica: il consueto concerto-evento di Capodanno per quest’anno non si terrà, così come non faremo il grande evento in Prato della Valle per la Befana. Troveremo il modo di riproporre il tradizionale momento dell’Epifania, tanto caro ai bambini, con modalità diffuse in tutti i quartieri e con meno aggregazioni concentrate in un unico luogo. Godiamoci i momenti belli, stando attenti, con gli amici, coi familiari nella cornice di una città bellissima e vestita a festa, ma una grande concentrazione di persone il 31 dicembre, in un periodo in cui la pandemia è in evoluzione poteva essere rischioso: torneremo appena possibile nei prossimi mesi a proporre grandi eventi di qualità quando le acque saranno più tranquille».