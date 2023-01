Ritrova titoli degli anni '30 in vecchio mobile. Valgono 1600 lire, ora chiede allo Stato quasi 90mila euro

Trova in un mobile acquistato al mercatino dell'antiquariato tre titoli di Stato degli anni '30 del valore complessivo di 1600 lire. Stimati da consulente contabile che ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, è venuta fuori una cifra pari a oltre 87 mila euro. L'uomo, un ottantenne di Battaglia Terme, L'anziano ha dato mandato a due legali del Foro di Roma, di agire al fine del recupero della somma presso le Poste italiane e il Ministero delle Finanze. Secondo la loro tesi sarebbero obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana.

I casi

In Italia ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito "Antichi" (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili) ma su questo c'è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento. E' possibile infatti, per il titolare o per i suoi eredi, richiedere il rimborso, maggiorato degli interessi oltre alla rivalutazione monetaria, a condizione che non sia decorso il termine prescrizionale di 10 anni. Tale termine decorre non necessarimente dalla data di emissione del titolo, ma da quando il soggetto titolare è in grado di far valere il proprio diritto. In particolare, anche se il titolo è stato emesso oltre 10 anni fa, ma il soggetto interessato lo ha "ritrovato" solo recentemente (ovvero negli ultimi 10 anni) può agire per il rimborso dello stesso e la prescrizione inizierà a decorrere dal momento del ritrovamento.

Quanto vale

In linea di principio, si può avere un'indicazione di massima del valore attuale del proprio titolo considerando il potere di acquisto che aveva la lira all'epoca di emissione del predetto titolo. In altri termini, sempre in linea generale, il titolare o l'erede avrebbe diritto ad ottenere oggi l'equivalente di quella somma di denaro, tradotta in euro, che all'epoca di emissione del titolo gli avrebbe consentito l'acquisto di un determinato bene. Per esempio, se negli anni 40 con 1.000 lire si acquistava fondo agricolo, oggi con la somma rivalutata e ricapitalizzata si avrebbe diritto ad ottenere una somma di denaro in euro che consenta l'acquisto di un terreno dello stesso tipo.

Per quali titoli si può chiedere il rimborso?

Tutti i titoli possono essere riscossi, anche quelli emessi sotto la vigenza del Regno d'Italia. Tra i più "frequenti", oltre i classici libretti di risparmio bancari e postali, i buoni fruttiferi postali, i certificati di debito pubblico del Regno d'Italia, i certificati di debito pubblico dello Stato Italiano, i prestiti redimibili ecc.