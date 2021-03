In aumento i casi di truffe telefoniche e telematiche segnalate dalle imprese

La Camera di Commercio di Padova, a seguito dell’aumento nell’ultimo periodo di casi di truffa segnalati dalle imprese, invita tutte le aziende della provincia a fare attenzione a bollettini di pagamento, pubblicità ingannevoli e telefonate sospette che utilizzano denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio.

Truffe telefoniche

Come spesso accade all’inizio di ogni anno, in occasione dell'iscrizione al Registro delle Imprese o nel periodo di versamento del diritto annuale, molte aziende o professionisti si vedono recapitare strani bollettini postali indicanti importi da versare in certi casi superiori a 300 euro per l’iscrizione a piattaforme web di servizi pubblicitari, elenchi ditte, servizi telematici e altro. Si tratta spesso di contatti e proposte pubblicitarie estranee all’Ente camerale, oppure di bollettini di conto corrente con diciture ingannevoli, che possono far pensare ad un pagamento obbligatorio richiesto dalla Camera di Commercio come registrazioni in elenchi o pagamento di presunte "tasse di registrazione" ai titolari di brevetti e marchi; o il versamento di importi per l’inserimento nel Registro Telematico Imprese.

Camera di Commercio

Spiega Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «L’ente camerale non invia mai bollettini di pagamento alle imprese e in alcun modo promuove attività e servizi di natura commerciale, ma opera normalmente attraverso i propri uffici, che, in quanto tali, procedono con tutte le cautele di legge. Invito le nostre imprese, che già stanno attraversando un momento di forte incertezza economica, a verificare attentamente le clausole contrattuali proposte prima di effettuare qualsiasi pagamento e a segnalarci i casi di telefonate o bollettini di dubbia provenienza». Sul sito web della Camera di Commercio di Padova è possibile consultare alcuni esempi-tipo di bollettini ingannevoli con il vademecum dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su come comportarsi in situazioni del genere e i contatti dell’URP camerale a cui segnalare casi sospetti: urp@pd.camcom.it