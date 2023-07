Campagna contro le truffe agli anziani, questore e prefetto: «Manteniamo alta l'attenzione»

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, nell’ambito del Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani del Ministero dell’Interno, ha attivato il progetto “Noi non ci caschiamo! Facciamo rete contro le truffe agli anziani”, che integra le azioni e gli interventi programmati per la terza età. Gli interventi previsti verranno promossi dal Servizio di Sviluppo di Comunità del Settore Servizi Sociali, con la collaborazione delle cooperative sociali Train de Vie, Bottega dei Ragazzi e Progetto Now e di altre realtà padovane del privato sociale.

Lo scopo

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare maggiormente la comunità realizzando interventi che perseguono le seguenti finalità: fornire strumenti per aumentare la consapevolezza sui rischi, incentivare attività di prevenzione di situazioni potenzialmente rischiose, dare maggior senso di sicurezza e protezione e offrire supporto e sostegno alle vittime di truffa e potenziali vittime e alle loro famiglie. Le azioni previste verranno realizzate attraverso il lavoro di rete, coinvolgendo soggetti presenti nel territorio che operano nell’ambito dell’invecchiamento attivo. Molte le iniziative rivolte alla cittadinanza, tra cui la creazione e diffusione di materiale divulgativo e informativo, la promozione di iniziative e interventi sul tema, l’attivazione di sportelli informativi di prevenzione e sostegno, la pianificazione di incontri di formazione nei quartieri della città rivolti agli anziani e ai volontari che si occupano di anziani. Gli incontri formativi saranno organizzati in collaborazione con la Questura di Padova e l’Arma dei Carabinieri.

Il prefetto Messina

Il Prefetto Raffaele Messina sottolinea: «Aiutiamo i nostri anziani a difendersi, tuteliamoli e proteggiamoli. Agiamo insieme e soprattutto puntiamo sulla prevenzione. Queste le finalità dell’iniziativa adottata dall’Amministrazione comunale di Padova che grazie al contributo delle Forze dell’Ordine locali consentirà di sensibilizzare una parte di popolazione vulnerabile sui rischi a cui è esposta».

Il questore Sbordone

Il Questore di Padova, Antonio Sbordone commenta: «Sono convinto che sul tema delle truffe agli anziani bisogna tenere l’attenzione sempre altissima. Molte le iniziative in campo da parte delle Forze di Polizia. Come convenuto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, insieme all’Arma dei Carabinieri siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze nell’ambito dell’importante progetto che il Comune di Padova ha avviato. La difesa degli anziani, comedi tutte le persone più vulnerabili, è un’assoluta priorità».

Colonnello

L’assessora al sociale Margherita Colonnello conclude: «L'efficace collaborazione tra istituzioni è la prima è più importante forma di prevenzione per l'insicurezza. Padova si presenta unita e a fianco delle persone anziane per offrire supporto e informazioni. Ai nostri anziani vogliamo innanzi tutto fornire degli utili consigli per evitare da un lato di essere raggirati ma dall'altro per trovare maggiore fiducia nelle istituzioni. Non vogliamo lanciare un messaggio di chiusura ma al contrario di apertura: non abbiate paura perché le istituzioni ci sono e basta chiamarle».

Info

Telefonando al numero 049/8205088 (lunedì, mercoledì e venerdì 9:00 – 12:00, martedì 15:00 – 16:30) i cittadini potranno avere un contatto diretto con operatori dedicati per ricevere supporto, indicazioni e informazioni.