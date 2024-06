«Firme digitali e venditori porta a porta, occhio alle truffe»: Adiconsum mette in guardia

Adiconsum Padova Rovigo denuncia l’utilizzo di firme digitali di ditte che propongono beni porta a porta con collegati contratti di prestito.

Firme digitali

L’associazione ha raccolto diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto a casa i venditori, dipendenti o rappresentanti della ditta. Convinti di pagare con rate direttamente ai venditori, si sono resi conto, solo successivamente, di aver stipulato anche dei finanziamenti. La stipula del contratto avveniva mediante firma digitale, senza che ai consumatori venisse fornita una adeguata spiegazione dei termini e delle condizioni del finanziamento. «In molti casi - spiega Luca Fracasso di Adiconsum Padova Rovigo - i consumatori non si sono resi conto di firmare un vero e proprio contratto di prestito, con tutte le relative obbligazioni di rimborso, interessi e spese accessorie». Adiconsum invita i cittadini a prestare massima attenzione nei contratti porta a porta, a non fornire buste paga o cedolini della pensione se non si intende fare un prestito e di non rilasciare mai a terzi i codici Otp che si ricevono sul proprio cellulare.

Adiconsum

In caso di sottoscrizione di un contratto con modalità ingannevoli, Adiconsum offre assistenza ai consumatori per tutelare i loro diritti. Cosa fare se si è firmato un contratto con firma digitale ingannevole? Contattare Adiconsum Padova Rovigo per ricevere assistenza (0498753829 o padovarovigo@adiconsum.it) e inviare una lettera di recesso al venditore e alla finanziaria entro 14 giorni dalla consegna del bene.