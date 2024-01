Truffe, è allarme anche in campagna: scende in campo Coldiretti Pensionati Padova

Dalla verifica del contatore alla notizia di un incidente in cui sarebbero coinvolti figli o parenti, dai falsi assistenti sociali o tecnici del comune ai finti ispettori che chiedono denaro contante: non c’è limite alla fantasia nel campo delle truffe e dei raggiri. Le cronache riferiscono quasi quotidianamente di persone derubate con l’inganno, spesso tra le mura domestiche, talvolta anche in seguito a minacce o violenze.

Coldiretti Pensionati Padova

«Anche le abitazioni più isolate in campagna, - spiega Stefano Menara, presidente dell’associazione Coldiretti Pensionati Padova - sono prese di mira dai malintenzionati che si presentano alla porta con insolite richieste, soprattutto quando in casa vi sono solamente persone anziane. La prudenza è d’obbligo e le forze dell’ordine continuano a raccomandare la massima attenzione prima di fare entrare in casa degli sconosciuti. Inviti alla cautela che facciamo nostri e che giriamo ai nostri associati. Gli agricoltori senior infatti sono spesso a casa e non mancano le visite non previste, accompagnate dalle richieste più strane, di fronte alle quali è utile dimostrarsi preparati».

Incontro

A questo proposito Coldiretti Pensionati Padova organizza un incontro informativo su come riconoscere e affrontare le truffe sempre più frequenti ai danni di anziani e non solo. L’appuntamento è per martedì 16 gennaio alle ore 17.30 a San Giorgio in Bosco, sala polivalente "Oriana Fallaci" piazza Manzoni. I rappresentanti di Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri forniranno utili consigli su come difendersi dalle truffe e dai raggiri e quali comportamenti adottare con gli sconosciuti che si presentano con le più svariate richieste. Ad introdurre l'incontro saranno Stefano Menara, presidente Coldiretti Pensionati Padova, il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo, il presidente di Coldiretti Padova Roberto Lorin. Modera Antonino Vescio, responsabile provinciale Epaca Padova. Intervengono Ilenia Alessandra Pasinato, comandante della polizia locale di San Giorgio in Bosco, Christian D’Aniello comandante della stazione Carabinieri di Tombolo e funzionari della Polizia di Stato. Le conclusioni sono affidate a Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova e a Danila Andretta, operatrice del patronato Epaca Coldiretti. «Un sentito ringraziamento va ai rappresentanti delle forze dell’ordine per la disponibilità – conclude Stefano Menara – e per le utili informazioni che forniranno ai nostri associati e a tutti i cittadini. Con questo incontro vogliamo tenere alta l’attenzione su un fenomeno purtroppo assai diffuso, dal quale comunque è possibile difendersi con pochi e semplici accorgimenti».