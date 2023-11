Tumore al seno, si chiude con visite gratuite nel Padovano il mese della prevenzione Lilt

Si conclude nella piazza del Donatore ad Albignasego il mese della prevenzione della campagna "Lilt for Women 2023”, inaugurata il 30 settembre a Palazzo Moroni e che ha toccato alcune importanti piazze della provincia per sensibilizzare la popolazione e offrire visite di controllo gratuite.

L'appuntamento

Sabato 4 novembre dalle ore 9 alle ore 17 in Piazza del Donatore di Albignasego per la 23esima tappa del tour verranno istituiti un info point e lo “Spazio Prevenzione mobile LILT” dove verranno eseguite gratuitamente visite di prevenzione del tumore al seno ed ecografie. Sono rivolte a tutte le donne residenti nel Comune, a partire dai 18 anni, che non abbiano fatto un controllo al seno recentemente. Oltre ai medici senologi, i volontari LILT saranno a disposizione durante tutta la giornata per dare informazioni sulla campagna e sui servizi di prevenzione.

Lilt

Afferma Dino Tabacchi, presidente di Lilt Padova: «Lilt, da oltre un secolo, ha tra i suoi obiettivi diffondere la cultura della prevenzione, che resta ancora l’arma più efficace per contrastare l’insorgenza del tumore. Oggi non vogliamo più parlare di salute solo come assenza di malattia, ma di un più ampio concetto di benessere della persona da più punti di vista, incluso l’amore per sé. Per la Campagna 2023 abbiamo scelto di portare l’attenzione del pubblico ad un nuovo progetto gratuito che LILT offre alle donne: la dermopigmentazione del complesso areola capezzolo. Un “semplice” tatuaggio che consente alle donne, operate al seno, di recuperare la propria femminilità e di riacquistare la fiducia in sé stesse». Aggiunge

Albignasego

Commenta Daniele Maran, consigliere del Comune di Albignasego incaricato alle iniziative divulgative in materia di salute: «Albignasego e LILT operano da anni in sinergia per divulgare le buone pratiche della prevenzione: un plauso va, non solo per l'attenzione che viene data alla prevenzione grazie a ecografie gratuite, ma anche per la finalità della raccolta fondi: dare alle donne la possibilità di recuperare la propria femminilità e la fiducia in sé stesse. Queste collaborazioni fanno nascere consapevolezza, ma anche risposte, opportunità e percorsi di cura per le donne. Un grazie quindi alla LILT per l'attenzione che mette nei confronti dei nostri cittadini"