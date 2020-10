Lotta ai tumori femminili, la Camera di Commercio di Padova si tinge di rosa

Un fascio di lue rosa avvolge la sede della Camera di Commercio di Padova e illumina Piazza dell’Insurrezione per ricordare a tutti i padovani l’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori femminili.

Luce rosa

Per tutto il mese di ottobre dalle ore 20 alle ore 24, l’ente padovano colora di rosa la sua “casa” in segno di adesione alla Campagna Nastro Rosa 2020 della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e di impegno nella sensibilizzazione per la lotta ai tumori femminili con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione.