Turetta e il cortocircuito dei diritti: raccolta firme contro l'avvocato che difende l'assassino di Giulia

«Non si può stare al tempo stesso con le vittime e con i carnefici». È una presa di posizione netta quella che si pretende dall'Università di Padova in una petizione lanciata su change.org che sta facendo più discutere che raccogliendo sottoscrizioni. Al centro della questione c'è Giovanni Caruso, avvocato difensore di Filippo Turetta, visto che è anche docente di diritto penale in quello stesso ateneo dove Giulia Cecchettin studiava e dove stava per laurearsi. Una richiesta, pare doveroso sottolinearlo, che va contro il principio che prevede la miglior difesa possibile, a prescindere dal reato commesso per chiunque.

I firmatari della petizione - scrive Today.it - reputano inopportuno questo "doppio ruolo" ricoperto da Caruso e chiedono all'istituzione di imporre una scelta: «L'Università di Padova - si legge -, attraverso la sua rettrice e in numerose forme, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giulia Cecchettin, laureanda dell'ateneo, e si è schierata contro la violenza sulle donne. Solo a parole, però, perché nei fatti un suo importante membro, l'avvocato Giovanni Caruso, professore ordinario di Diritto Penale, ha assunto la difesa del suo assassino (reo confesso) Filippo Turetta». Nella petizione si legge: «Se davvero l'Università di Padova è vicina alle donne vittime di violenza e vuole sostenere questa lotta - prosegue la petizione -, si renda estranea alla difesa di chi ha commesso un omicidio efferato e la cui colpevolezza è indubitabile».

Una richiesta che va contro i fondamenti del diritto che prevede che ognuno ha diritto alla miglior difesa possibile, a prescindere dal reato commesso: «La liceità di una tale richiesta resta opinabile; frutto di un dolore e un'onda emotiva che non sono giudicabili ma che rischiano di pretendere scelte partigiane che poco hanno a che vedere con lo stato di diritto». Posizione, questa, sostenuta dalla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli: «Si è arrivati ad un corto circuito, per un Paese democratico, dove tutti hanno diritto alla difesa, compreso il signor Turetta», afferma parlando al Corriere. «Oltretutto l’Università mai potrebbe dire al professor Caruso, bravissimo docente che esercita anche la libera professione, se può o meno difendere qualcuno», ha aggiunto. Dalla parte di Giovanni Caruso si è schierato anche il Consiglio direttivo dei professori di Diritto penale: «La difesa che Caruso sta esercitando legittimamente non può far dubitare della condivisione civica ed etica del contrasto alla violenza di genere, che noi, come docenti di diritto penale, sviluppiamo nella didattica».