Boom di turisti a Padova con +11,4% di pernottamenti: «Ormai siamo una realtà in crescita»

Padova continua a produrre record di turismo. L'assessore alla cultura Andrea Colasio ha rivelato i dati dei pernottamenti del 2023, confermando la crescita avvenuta dopo la fine della pandemia, che superano i record stabiliti nel 2019. «Il primo aspetto rilevante che emerge dai dati relativi al 2023 è il fatto che con 1.218.815 pernottamenti si è superato il record che si era registrato nel 2019 - spiega l'assessore Colasio - quando questi erano pari a 1.093.993, con un incremento dell'11,4%. I ricavi della tassa di soggiorno nel 2023 sono stati pari a Euro 2.555.478, con un incremento rispetto al 2019 pari al 6,6%. Nel 2019 i ricavi erano stati pari infatti a Euro 2.396.911».

Numeri

Secondo e terzo trimestre dell'anno hanno rappresentato i punti di forza per quanto concerne gli arrivi turistici: «Un dato, in parte, coerente con quanto tipicamente si è registrato a Padova nel corso degli ultimi lustri, vale a dire la centralità del periodo aprile e giugno - prosegue Colasio - .La vera novità è costituita dal fatto che il periodo estivo, in genere non particolarmente significativo per i flussi turistici in città, si è venuto a costituire come un secondo e paritetico punto di forza. In entrambi i due trimestri ci si avvicina ai 350.000 arrivi». Quali sono le strutture ricettive che accolgono il maggior numero di turisti e quali sono le risorse che entrano nelle casse del comune dai diversi player? «Con 465.087 arrivi gli alberghi cittadini a 4 stelle si configurano come il principale protagonista delle dinamiche turistiche - risponde Colasio - .Il loro peso specifico sul totale degli arrivi è pari al 38,2% del globale. Se si considera che la tassa di soggiorno negli alberghi a 4 stelle è pari a 3 euro, si registra come l'apporto di risorse alle casse del Comune sia stato pari a Euro 1.398.261, cifra che rappresenta però ben il 54,7% degli introiti complessivi»

B&B

Seguono gli alberghi a 3 stelle, che totalizzano 389.246 arrivi, pari al 31,9% del totale. La tassa di soggiorno, negli alberghi a 3 stelle è pari a 2 euro: gli incassi complessivi del comparto sono stati pari a Euro 778.492, che rappresentano il 30,4% dei ricavi complessivi entrati nelle casse comunali. Quello che emerge con forza dai dati è la crescita progressiva del settore extra-alberghiero. Se, ad esempio, si considera la voce "New locazioni turistiche", si registra una crescita di tutto rilievo rispetto al 2019: si passa da un valore pari a 130.435 arrivi a uno, nel 2023, pari a 232.197, con un incremento pari al 78%, con un trend analogo relativamente ai ricavi, (Tassa di soggiorno pari a 1 Euro) che passano da Euro 130.434 a Euro 232.197. Il peso specifico di questo comparto rispetto ai pernottamenti globali in città è pari al 19%, mentre il loro apporto in termini finanziari alle casse del Comune è pari al 9,1%.

Presenze: Italiani e Stranieri

I dati messi a disposizione dall'Osservatorio regionale forniscono elementi utili a prifilare l'identità dei turisti che vengono in città. Nel corso del 2023, escluso il mese di dicembre, si sono registrati in città 717.891 arrivi che si sono trasformati in 1.522.048 presenze, il che si traduce in un valore medio di pernottamento pari a 2,2. Il 53,2% degli arrivi è costituito da turisti italiani, mentre i turisti stranieri rappresentano il 46,8% degli arrivi. Analogamente il 53,8 delle presenze è costituito da turisti italiani, e il 46,2% da turisti stranieri. Come si sono distribuiti i flussi nel corso dell'anno? Considerando gli arrivi, si registra come i due mesi con il maggior numero di arrivi per i turisti italiani siano stati aprile, con 41,.881 arrivi e novembre con 41.167 arrivi. Dati che denotano il prolungarsi e il consolidarsi dei flussi da primavera all'autunno. Se un tempo era la primavera la tipica stagione turistica cittadina, oggi a questa si è venuto ad aggiungere il periodo autunnale. Per i turisti stranieri le dinamiche sono però differenti. La maggior intensità degli arrivi si registra infatti nei due mesi estivi di luglio (48.014 arrivi) e di agosto (47.699 arrivi). Il che produce un effetto singolare di alternanza e complementarietà di cui beneficiano tanto le strutture ricettive, così come il complesso delle attività cittadine (ristorazione e negozi). Effetto speculare si registra pertanto per entità delle presenze, sia di italiani, sia di stranieri.

Da dove vengono

Una delle caratteristiche dei turisti che arrivano in città è data dall'estrema articolazione territoriale dei flussi di provenienza. Sappiamo, grazie alle modalità di pagamento, che, ad esempio, in Cappella degli Scrovegni si registra la presenza di turisti provenienti da oltre 80 paesi europei ed extra-europei. Dato che si riverbera ovviamente negli arrivi e nelle presenze in città. Vediamo, a titolo indicativo, alcuni dati: considerato il totale degli arrivi e delle presenze, dove si registra, lo abbiamo visto, una prevalenza dei turisti italiani, la radiografia dei paesi di origine dei flussi turistici ci porta praticamente in tutti i continenti. La quota maggiore degli stranieri è costituita dai tedeschi, con il 4,1% dei flussi totali, cui si aggiunge il 2,2% dei turisti provenienti dall'Austria e l'1,5% dei turisti provienrti dalla Svizzera. Notevole la presenza dei francesi: pari al 2,9% degli arrivi. In questi ultimi anni si è registrato un processo di consolidamnento dei turisti provenienti dai paesi dell'Est, un tempo turisti fugaci, che oggi invece, grazie alla crescita del reddito, si trasformano in arrivi e presenze reali: la sola Polonia pesa ad esempio il 2,6% del totale seguita dalla Romania con l'1,7%. Notevole anche la presenza degli spagnoli, che rappresentano il 2,1% dei flussi globali. Di relativa consistenza i turisti provenienti dalla Gran Bretagna, l'1,2%, mentre ben più consistente risulta il peso dei turisti USA, pari al 2,3% del globale Significativo anche il peso dei turisti provenienti dall'India: l'1,1% del globale.