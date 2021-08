Torna il bus rosso di CitySightseeing, giro turistico tra le bellezze dell'Urbs Picta

Si torna a girare in città con il bus scoperto a due piani. A partire da sabato 14 agosto, Padova CitySightseeing ricomincia a offrire il servizio turistico che dà la possibilità di scoprire la città dal secondo piano del bus rosso.

Il servizio

«È un tour molto apprezzato da piccoli gruppi, famiglie o singoli turisti – ha detto Daniele Rigato amministratore di CitySightseeing – è un modo veloce per scoprire le bellezze della nostra città che poi possono essere visitate e approfondite con calma. Il bus rosso condurrà il visitatore all’interno di un percorso tra le mura della città, agli ingressi dei siti riconosciuti patrimonio Unesco. C’è la possibilità di acquistare la corsa singola, ma anche il biglietto che dura 24ore con il quale è possibile salire e scendere fermandosi a visitare i siti di maggior interesse. Abbiamo pensato di far ripartire il bus turistico rosso su Padova inizialmente solo nei weekend, sabato e domenica, a partire da sabato 14 agosto e fino a fine mese. Nel periodo precedente al Covid il bus rosso circolava tutti i giorni da aprile a ottobre con un’affluenza annua di circa 10mila persone, ma siamo pronti a ripristinare il servizio completo non appena avremo chiari segnali di ripresa sui quali ci speriamo vivamente. Nelle altre città d’Italia la partenza del servizio CitySightseeing è ridotta e incerta, Firenze e Roma non sono ancora partite, ma per noi è una sfida visto che Padova in questo momento è al centro dell’attenzione turistica come patrimonio Unesco. Tutti noi abbiamo voglia di ritornare alla normalità con tanta voglia di riscoprire arte, cultura e visitare le tante bellezze artistiche e storiche che le nostre città offrono».

Prezzi e orari

Il tour partirà dal bus terminal di Piazza del Santo, toccherà piazza delle Erbe, piazza dei Signori, piazza Garibaldi, piazza Eremitani, la chiesa di Santa Sofia, porta Portello, il Santuario dell’Arcella, la porta di Ponte Molino, riviera Paleocapa, Prato della Valle fino a tornare in piazza del Santo. Gli orari di partenza del CitySightseeing dal 14 agosto, nei giorni di sabato e domenica sono: 10.30, 12, 14.45, 16 e 17.15. I biglietti sono acquistabili direttamente a bordo, online o presso gli uffici Iat. La tariffa individuale per adulti, comprensiva di audioguida è di 8,50 euro per la corsa singola e di 6 euro per i bambini dai 6 ai 15 anni, mentre quelli con età inferiore viaggiano gratis. Sono previste agevolazioni per le famiglie e per i residenti nel comune di Padova.