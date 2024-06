Turismo congressuale, Italia in vetta alla classifica europea: che balzo in avanti per Padova

Grande successo per l'Italia, che per l'anno 2023 si è classificata prima in Europa e seconda nel mondo per numero di congressi ospitati, secondo il report annuale di Icca - International Congress and Convention Association. L’associazione analizza uno specifico settore del congressuale: quello degli eventi associativi, internazionali, che prevedono rotazione tra i paesi ospitanti e che coinvolgono un minimo di 50 persone. Il nostro paese ha registrato 553 congressi, superando la Spagna e Francia e confermando il suo primato europeo, secondo a livello mondiale solo agli USA. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per l’intero settore congressuale italiano e per le strategie messe in atto negli ultimi anni.

Tre città venete nella Top 10 Italiana

Un dato di particolare rilievo è la presenza di tre città venete tra le prime dieci in Italia: Venezia, Padova e Verona. Venezia si distingue con 27 congressi associativi ospitati, seguita da Padova con 14 e da Verona con 10. Questo risultato sottolinea l'importanza del Veneto nel panorama congressuale italiano, confermando la regione come uno dei principali poli di attrazione per eventi internazionali. La classifica vede in testa Roma, a seguire Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Venezia, Genova, Padova, Verona, Trieste, Bolzano.

Padova 90esima in Europa

Padova, prima città presente nella classifica italiana non capoluogo di regione, continua a rappresentare un punto di riferimento, questo anche grazie al nuovo centro congressi, Padova Congress: struttura moderna e all'avanguardia che offre spazi e servizi ideali per ospitare eventi di grande portata, contribuendo a migliorare ulteriormente l'attrattività della città per il turismo congressuale. Padova Congress dalla sua apertura, ad aprile 2022, ha ospitato e co-organizzato circa 150 grandi eventi e congressi, ciò grazie ad un team composto da professionisti di lunga esperienza che con competenza e professionalità supportano gli organizzatori nella realizzazione di eventi e congressi di portata nazionale e internazionale. Importante il contributo del Padova Convention & Visitors Bureau per raggiungere questi risultati, ente che si occupa della promozione turistica e dell’organizzazione di eventi e congressi che ha il compito di valorizzare il territorio come destinazione ideale per meeting, conferenze ed eventi, supportando aziende e associazioni nell'organizzazione di eventi di successo, e consolidando così l'immagine di Padova come polo centrale per il turismo congressuale.

Congressi

La quasi totalità dei congressi internazionali svoltisi a Padova nel 2023 sono in ambito medico e scientifico, a corroborare la spinta in questo settore sia a livello promozionale che di eventi nel territorio. La maggior parte dei convegni si è svolta tra maggio e settembre, ma vi è una distribuzione anche nei mesi invernali. La durata media dei congressi analizzati a Padova è di poco meno di 4 giorni, a dimostrazione che il settore della meeting industry mira ad allungare il pernottamento medio nella destinazione. "Il raggiungimento di questo risultato è un traguardo importante per la Regione Veneto e per Padova," afferma Roberto Crosta, Presidente del Padova Convention & Visitors Bureau e Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova. "Questi dati sono un chiaro segnale della nostra capacità di attrarre eventi di rilievo internazionale, grazie a infrastrutture moderne, a professionisti altamente qualificati e a Istituzioni e stakeholder impegnati a sviluppare fortemente la nostra destinazione in hub congressuale d’eccellenza.”

Strategie efficaci

Commenta Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, ente privato nazionale di promozione dell’Italia per la meeting industry: «Questo è un risultato storico per il Paese e per il settore, nato ufficialmente nel giugno 2014 dalla volontà delle principali associazioni di categoria (Federcongressi & Eventi, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federturismo, Federalberghi, Confcommercio, Assohotel e Confesercenti). Se abbiamo raggiunto questo traguardo è anche merito di strategie coordinate di alta qualità come il nostro Italian Knowledge Leaders, un programma che valorizza le eccellenze italiane in ambito accademico, medico, culturale e scientifico, coinvolgendole nel mercato dei convegni internazionali». Aggiunge Tobia Salvadori, direttore di Convention Bureau Italia: «Italian Knowledge Leaders ha puntato sull'investimento nel capitale intellettuale italiano. Grazie alla generazione di lead, Italian Knowledge Leaders ha dotato le località delle risorse necessarie per sviluppare nuove candidature e attrarre congressi. La strategia coordinata ha dimostrato che i risultati tangibili sono alla portata di tutti quando si opera con sinergia. Un contributo decisivo è venuto poi dal Ministero del Turismo, che ha riconosciuto il valore del progetto e ne ha sostenuto lo sviluppo». Un altro riconoscimento per Padova è l’ingresso di Laura Favaretti, responsabile del Padova Convention & Visitors Bureau, nell'Advisory Board di Italian Knowledge Leaders. Questo ruolo strategico rafforza ulteriormente la posizione della città all'interno del network nazionale e valorizza il contributo di Padova nello sviluppo di strategie innovative per l'attrazione di congressi internazionali. Nelle ultime edizioni dell’evento relativo al progetto, numerosi sono i medici e professori padovani premiati come eccellenze del capitale intellettuale italiano, in grado di portare grandi eventi congressuali nel nostro territorio. Il prossimo appuntamento sarà in Campidoglio il 25 novembre.