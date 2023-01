Padova diventa sempre più attrattiva: boom di turisti durante le festività

Padova si conferma una città attrattiva, per chi è turista, certamente, ma anche per chi fa business, studia o fa riferimento alla nostra sanità, solo per accennare ai principali motivi che portano a scegliere di raggiungere la nostra città. Sono adesso disponibili i dati relativi a tutto il 2022 analizzati secondo diversi profili. Tutti dimostrano come la città sia viva e vivace. Un focus particolare è stato realizzato sul periodo natalizio appena concluso: anche in questo caso è evidente l’aumento delle persone che hanno scelto la nostra città evidentemente preferita ad altre mete tradizionali del lungo periodo festivo.

Analisi

Ricordiamo il significato dei termini usati nell'analisi:

Visitatori: esclusi residenti e pendolari, tutti coloro che sono venuti a visitare Padova per qualsiasi motivo (turismo, studio, lavoro, sanità, ecc).

Visite: il numero dei visitatori moltiplicato per il numero di giorni di visite effettuate.

Pernottanti: esclusi residenti e pendolari, tutti coloro che sono venuti a visitare Padova per qualsiasi motivo e hanno pernottato almeno una notte in città.

Pernottamenti: il numero dei pernottanti moltiplicato per le notti di permanenza.

Visitatori e visite

Con 526.052 visitatori il mese di dicembre segna un +3,2% di aumento rispetto al mese di novembre e si posiziona come il secondo miglior mese dell’anno dopo il record di 583.787 visitatori dell’ottobre scorso. Con 480.491, record annuale per il numero di visite effettuate nel mese di dicembre da persone provenienti dalla Regione Veneto, evidentemente attratte dall’offerta del Natale Patavino.

Pernottamenti

Con 284.729 pernottamenti, il mese di dicembre segna un +13,8% rispetto al mese precedente e segna il terzo miglior mese dell’anno dopo i record di settembre ed ottobre rispettivamente con 291.056 e 307.955 pernottamenti. Anche per i pernottamenti dicembre registra il record annuale per chi proviene dalla Regione Veneto con 46.310 pernottamenti.

Capodanno

Per quanto riguarda il 31 dicembre si sono registrati gli arrivi di 35.721 visitatori contro i 17.229 del capodanno 2021 con un aumento del 207%, mentre i pernottanti sono aumentati del 221% passando da 7.700 a 17.090.

30 dicembre

Il 30 dicembre 2022 registra 31.210 visitatori contro i 20.208 del 2021 con un aumento del 55%, mentre i pernottanti sono passati da 6.325 del 2021 ai 12.037 del 2022 con un aumento del 90%.

Epifania

Il 6 gennaio 2023 si sono registrati 34.287 visitatori contro i 17.728 del 2022 con un aumento del 93%, mentre i pernottanti sono passati dai 3.951 del 2022 agli 11.090 del 2023 con un aumento del 280%.

Sergio Giordani

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «Sono dati che parlano di una nuova scommessa vinta per Padova: fare di dicembre e delle festività invernali un nuovo mese “dell’oro” per il turismo in città. Abbiamo lavorato molto su questo, con una campagna marketing specifica e i risultati si sono visti. Padova è bellissima e sta scoprendo sempre di più una sua nuova vocazione, quella di grande essere un polo attrattivo per visitatori dall’Italia e dall’estero durante tutto l’arco dell’anno. Terremo conto di questi dati per crescere ancora con nuovi investimenti e nuove iniziative».

Andrea Colasio

L’assessore alla cultura e turismo Andrea Colasio commenta: «Questi dati non solo confermano il trend costante di crescita degli arrivi e delle presenze nella nostra città, ma con le focalizzazioni su Capodanno e l'Epifania, che registrano un tasso di crescita veramente significativo, denotano proprio come sia cambiato il profilo della destinazione turistica. In controtendenza rispetto a comportamenti consolidati crescono infatti le presenze turistiche nel periodo autunno-inverno. In sintesi Padova si viene a caratterizzare sempre piu' come una ambita città d'arte».

Antonio Bressa

L’assessore alle attività produttive e eventi Antonio Bressa spiega: «Con i mercatini, le luminarie, il videomapping e gli eventi avevamo proprio l’obiettivo di creare un’atmosfera suggestiva per i nostri concittadini e rendere la città sempre più attrattiva per richiamare visitatori e turisti. Questi dati confermano la sensazione positiva che si è respirata in città in tutto il periodo natalizio, con tante presenze che hanno infatti contribuito a sostenere l’indotto economico in un periodo così importante com’è quello delle festività per le attività commerciali e turistiche».