Turista scrive al sindaco: «Maltrattati da Trenitalia». Mortandello: «A chi giova vessare i turisti?»

Una lettera ricevuta in Comune da parte di una turista ha scatenato la reazione del sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Il primo cittadino è venuto a conoscenza proprio grazie alla missiva ricevuta dalla malcapitata, di un fatto che, se fosse confermato, sarebbe davvero poco edificante per chi lo ha compiuto, un lavoratore di Trenitalia. Spiega il sindaco: «Credo si tratti di un grave disservizio, di un'applicazione cavillosa di un regolamento che non so a chi sia noto, che danneggia il nostro turismo e la nostra reputazione come comunità e come Paese. Mi sentirei di chiedere a Trenitalia una formazione adeguata dei controllori affinché applichino le regole "cum grano salis". Ringrazio comunque tutti i lavoratori delle ferrovie che ogni giorno svolgono bene il loro lavoro».

La lettera

Ecco il testo della mail ricevuta dal sindaco e girata alla stampa per conoscenza, con l'autorizzazione della signora che l'ha inviata: «Dal 2017 sono felice di recarmi regolarmente a Montegrotto, ma quello che ho dovuto vivere il 29 ottobre 2022 alla stazione ferroviaria di Montegrotto è stata una pietra miliare. Il 29/10/22 abbiamo dovuto pagare una multa di € 34,60 sul treno 17078 dalla stazione di Montegrotto alla stazione di Abano a causa del nostro biglietto, emesso alle 9.35 ed utilizzato mezz'ora prima. Siamo stati minacciati di chiamare la polizia, ricevere una denuncia e una ammenda per il ritardo del treno se non avessimo pagato la multa. Siamo dunque scesi ad Abano per evitare possibilmente la sanzione, cosa che non è avvenuta», spiega nella mail. «Il giovane e molto aggressivo capotreno sapeva che eravamo diretti all'aeroporto Marco Polo e che il prossimo treno ad Abano sarebbe passato dopo due ore. In tal caso avremmo perso il nostro volo per la Germania. In questo modo ha perfino violato la legge sui trasporti», evidenzia la signora. Ma la cosa che ha colpito la signora tedesca è stato l'atteggiamento del controllore:«Siamo stati trattati come criminali! Da Abano abbiamo dovuto prendere un taxi per Montegrotto per 14€, il che è stato molto difficile perché la stazione ferroviaria di Abano era deserta. Una signora che per caso stava parcheggiando la macchina vicino alla stazione dei treni e non parlava inglese, francese o tedesco ci ha portati ad Abano per chiamare un taxi da lì..... abbiamo perso di nuovo molto tempo. Certo sarebbe stato più facile se lei avesse chiamato il taxi direttamente alla stazione ferroviaria di Abano o ci avesse portato alla stazione ferroviaria di Montegrotto. È stato un aiuto di circostanza. Dalla stazione ferroviaria di Montegrotto siamo quindi riusciti a proseguire il nostro viaggio con un treno successivo e abbiamo preso il nostro volo dal Marco Polo in orario ma con grande stress. Nel frattempo ho appreso che un biglietto con coincidenza ferroviaria non può essere utilizzato prima, ma in qualsiasi momento dopo. Ma come dovrebbe saperlo un turista tedesco?», chiede la signora. «Le scrivo - rivolgendosi al Sindaco Mortandello - perché questo comportamento dell'addetto al treno è stato altamente anti-turistico. Era disposto a farci perdere il nostro volo! Non eravamo passeggeri senza biglietto, ma siamo stati trattati come tali. Forse nella sua qualità di sindaco ha influenza su Trentalia affinché gli ignari turisti con biglietto pagato non vengano più trattati in modo sgarbato come purtroppo abbiamo dovuto subire. Forse potrebbe anche agire in modo che questo giovane, sfacciato ferroviere - purtroppo non mi sono fatta dare il nome, ma con il treno numero 17078 delle 9.10 da Montegrotto del 29.10.22 si potrebbe risalire alla sua identità - si possa ritenere responsabile».