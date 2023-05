Primo maggio, boom di presenze alle terme: pienone in hotel e piscine

Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, i dati di chiusura relativi alle presenze turistiche durante il ponte del primo maggio alle Terme di Abano e Montegrotto hanno confermato le previsioni della vigilia: l’occupazione media si è assestata sul 90% con punte del 100% in alcune strutture.

Federalberghi Terme Abano Montegrotto

«Continua il trend positivo», afferma il presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto Walter Poli. «Il nostro territorio si conferma una delle mete d’elezione per i turisti alla ricerca di una vacanza all’insegna della salute e del relax. Ci attende un mese di maggio che riteniamo ci possa regalare ottime soddisfazioni: già ora registriamo un’occupazione media superiore al 60%, con punte più alte nei fine settimana. Uno dei nostri obiettivi resta quello di lavorare sull’offerta e sulla sua promozione per allungare la permanenza media del turista, valorizzando in modo deciso, oltre alla dimensione della vacanza-relax, quella salutistica del termalismo, che fa parte del nostro dna e della nostra storia e rappresenta una delle basi su cui costruire il futuro».