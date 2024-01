A Turri un nuovo campo da calcio e un nuovo parco giochi

Un nuovo campo da calcio e un nuovo parco giochi a Turri: il primo sorgerà accanto alla tensostruttura del parco Oriana Fallaci, il secondo in via Fratelli Cervi. Le due opere fanno parte di un appalto di di 33 mila euro con cui l’amministrazione comunale ha acquistato il nuovo arredo che comprende anche la sistemazione di tutte le panche in cemento del parco in via fratelli cervi Don Minzoni e di quelle lungo l'anello ciclabile che saranno riposizionate per consentire ai turisti e cittadini di sedersi e ammirare il paesaggio di villa Draghi e dei Colli Euganei. Saranno inoltre sostituiti i cestini in varie zone e ne saranno posizionati di nuovi.

Presto, con un altro impegno di spesa, saranno anche illuminate le scritte «Montegrotto Terme» sulle rotatoria di via Caposeda, via Falcone e via Romana . «Il nostro impegno - afferma il consigliere Turlon con delega alle manutenzioni e all'arredo urbano e alla pubblica illuminazione - per il miglioramento del nostro territorio, per renderlo sempre più in ordine e accogliente per cittadini e turisti è costante. Nei prossimi mesi proseguiremo con i lavori di efficientamento energetico e completeremo l'illuminazione del viale di villa Draghi e dell'anello ciclabile dei Colli Euganei».