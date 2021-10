Tutti i Santi e commemorazione dei defunti, ampliati i servizi di custodia nei cimiteri

Per la commemorazione dei defunti il Comune di Padova si è impegnato per poter garantire alcuni servizi, in modo che tutte le persone possano accedere ai cimiteri della città. L'orario di apertura dei cimiteri per l'1 e il 2 novembre continua ad essere quello di ottobre: accesso fino alle 16.30 e chiusura definitiva alle 17.00. Nei cimiteri suburbani viene ampliato il servizio di custodia: dal 30 ottobre al 2 novembre viene svolto 4 ore al giorno nei cimiteri più piccoli (Granze, San Lazzaro, San Gregorio e Voltabrusegana) e 6 ore al giorno nei suburbani più grandi. Al Cimitero Maggiore, dove non si potrà accedere con l’auto, viene organizzato il servizio di accompagnamento fino al 2 novembre. Per le persone che dovranno attendere qualche minuto l’arrivo dell’automobile di accompagnamento verranno posizionate anche delle sedie. La cerimonia con il Vescovo è prevista per il 2 novembre alle 15.00, al Cimitero Maggiore.