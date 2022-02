Tutto pronto al Seminario di Rubano per accogliere i piccoli orfani ucraini

Appena si è sparsa la voce dell'arrivo di una sessantina di piccoli orfani dall'Ucraina è immediatamente scattata la solidarietà da parte di tantissime persone, con materiale inviato non solo dalla provincia di Padova, ma anche da Verona e altri comuni del Veneto.

Da domenica è scattata una gara di solidarietà tanto che, lungo la strada che porta da Rubano a Mestrino, nel pomeriggio del 27, era impossibile non notare le tante auto che sostavano al cancello di ingresso per poter accedere e consegnare vestiti, giocattoli o altro. Anche nella mattinata di lunedì lo scenario non è cambiato anche se dalla Diocesi si è ribadito che non c'è davvero neppure più spazio per tenere tutto. Nel 2022 sentire parlare di orfanotrofi può sembrare anacronistico mentre invece, non solo in Ucraina, nelle zone più povere dell'Est Europa sono tantissimi i piccoli che vengono abbandonati alla nascita o quando sono ancora molto piccoli. Questo certamente per via della povertà anche se pure l'alcolismo è una delle cause di questo triste fenomeno.