Tyrol fa il bis e apre un nuovo negozio in centro storico

Le specialità sono sempre quelle: pretzel, canederli, strudel e salumi tirolesi. Tyrol si sdoppia e porta l'alta montagna anche in via Roma.

Il negozio

Il nuovo punto vendita dei fratelli Weger ha inaugurato giovedì 31 marzo con un buffet aperto a tutti i padovani di passaggio su via Roma. Ad augurare in bocca al lupo ai due imprenditori c'era anche l'assessore al Commercio Antonio Bressa: «L'apertura di una nuova attività è sempre una notizia positiva. Se sono arrivati fino a qui significa che lavorano bene, i padovani hanno risposto alle loro specialità». Il primo negozio è stato aperto alla fine di febbraio dello scorso anno, in piena crisi pandemica. Ma i fratelli Weger non si sono fatti scoraggiare e hanno aperto un locale in via Altinate, proprio vicino al passaggio pedonale. I due imprenditori avevano avuto un'esperienza positiva a Vicenza e avevano deciso di testare anche il mercato padovano. Che a quanto pare ha risposto positivamente visto che hanno aperto un nuovo punto vendita in via Roma.