Ucraina, Csv: «Concentrare le proprie energie per l’accoglienza in Italia, attuale o futura»

Il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo ha avviato nei giorni scorsi un dialogo nelle due province con Prefettura, Questura, Caritas, Comuni e con il Consolato onorario di Ucraina per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige per capire qual è la situazione delle necessità e degli aiuti per la popolazione ucraina nell’ottica di coordinare il supporto e la solidarietà del mondo del volontariato.

Aiuti

Al momento la gestione degli aiuti in Ucraina è coordinata tra Istituzioni Europee, Governo, Consolato, Protezione civile e in generale a livello istituzionale. Le necessità di generi alimentari, generi di prima necessità e farmaci sono gestiti dai canali istituzionali e non sono attivi corridoi alternativi a quelli ufficiali per far arrivare gli aiuti. L’invito a tutte le organizzazioni pertanto è di non effettuare raccolte di generi alimentari e materiali se non in coordinamento con il Consolato. A tal scopo si segnala in particolare il sito www.hopeukraine.it e la pagina Facebook del Consolato Ucraino attraverso i quali il Consolato di Ucraina per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige aggiorna le reali eventuali necessità, in coordinamento con Prefettura e Questura. Attraverso il sito è possibile anche trovare i punti di raccolta già attivati nel territorio, è possibile per singoli cittadini segnalare offerte di alloggi o richieste da parte dei cittadini ucraini ed è possibile effettuare donazioni.

Accoglienza

Per gli Enti del Terzo Settore e le volontarie e i volontari, la richiesta è di concentrare le proprie energie e disponibilità per l’accoglienza in Italia, attuale o futura. In particolare pertanto il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, in accordo con gli Enti sopra citati, avvia una ricognizione per:

Alloggi per eventuale necessità di ospitalità nel breve/lungo periodo che siano di proprietà di Enti del Terzo Settore o di cui gli Enti del Terzo Settore - comprese associazioni, cooperative sociali, fondazion - siano intestatari di contratto d’affitto;

Disponibilità da parte di Enti del Terzo Settore per svolgere attività ludico/ricreative ed educative rivolte in particolare ai minori già arrivati nei nostri territori o in arrivo;

Disponibilità da parte di volontarie e volontari con conoscenza della lingua ucraina o russa per eventuale supporto negli sportelli dedicati all’emergenza attivati dagli uffici immigrazione delle Questure.

In tutti questi casi le disponibilità, da segnalare attraverso il form creato dal CSV, saranno coordinate e indirizzate in base alle effettive necessità. Non è detto quindi che le disponibilità vengano attivate, ma è bene che il tessuto della solidarietà si faccia trovare pronto in caso di bisogno. Il CSV di Padova e Rovigo potrà organizzare nelle prossime settimane incontri di coordinamento e confronto con le realtà che segnaleranno le loro disponibilità.

Csv

Luca Marcon, presidente del CSV di Padova e Rovigo, commenta: «Il conflitto che si sta consumando tra Ucraina e Russia sta preoccupando tutti noi cittadini e cittadine. Le immagini e le storie di chi rimane e di chi sta cercando di lasciare il Paese inquietano e spingono ad una attivazione di vicinanza alla popolazione e di presa di posizione contro ogni guerra. La solidarietà dimostrata in questa settimana da parte della cittadinanza e di tutto il mondo del Terzo Settore è stata straordinaria, immediata e ammirevole. In una situazione incerta e in continuo divenire è altrettanto importante verificare quali sono i bisogni effettivi, i possibili spazi di intervento e le azioni già in corso. Su questo ci siamo attivati fin da subito come CSV di Padova e Rovigo. Siamo certi che anche in questa occasione il mondo del volontariato saprà dimostrare la capacità di risposta tempestiva, competente e coordinata».