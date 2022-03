«Duecento posti letto in zona Terme per i profughi ucraini»: la promessa di Federalberghi

«Duecento letti alle Terme Euganee»: è questa la proposta di Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto alla chiamata regionale per aiutare i profughi ucraini.

Terme

Afferma Boaretto: «Se ognuna delle nostre strutture mettesse una stanza, ciascuna con 2 o 3 letti, già saremmo stati capaci di dare una risposta efficace e con poco sforzo per noi imprenditori, in maniera incondizionata e senza problemi». È unanime la risposta degli albergatori termali, a seguito della sollecitazione da parte delle prefetture e degli organi regionali affinché si metta in piedi una catena umanitaria per l’accoglienza dei profughi. La richiesta caldeggiata del governatore Luca Zaia è già stata messa nero su bianco da Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, e sta registrando la pronta risposta dell’hotellerie euganea. «Probabilmente - aggiunge Boaretto - la Regione del Veneto emanerà delle linee guida per disciplinare gli aspetti organizzativi, logistici e burocratico amministrativi, che necessiteranno di una normativa d’eccezione, considerate le problematiche legate al covid ed al fatto che l’Ucraina sia fuori dall’Ue. L’accoglienza che viene richiesta alle nostre strutture, al momento è limitata ad una dimostrazione di disponibilità, successivamente alla quale ci sarà da capire se ci sarà veramente bisogno e in che quantità e come si potranno applicare le linee guida regionali secondo le disponibilità degli alberghi. Da parte nostra, il territorio è unito, come già emerso ieri di fronte al prefetto nel contesto del comitato provinciale. La risposta delle strutture ricettive del Bacino Termale Euganeo è unitaria e sicuramente ogni struttura non lesinerà il suo contributo mettendo a disposizione una stanza».