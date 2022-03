Flash mob per la pace in Ucraina, piazza gremita nell'Alta

Grandissima partecipazione e risposta a Camposampiero per il flash mob organizzato dall’amministrazione comunale sabato 12 marzo per esprimere il no alla guerra e la richiesta di pace in territorio ucraino.

Camposampiero

Il sindaco Katia Maccarrone ha voluto proporre questo flash mob rivolgendosi prima di tutto alle Associazioni e puntando molto sui giovani, interpretando un sentimento largamente presente tra le persone di Camposampiero: «Ho voluto proporre un momento pubblico nella grande Piazza Castello per chiedere con forza il ripristino della pace, ma volevo che fosse un evento di tutti, e così ho coinvolto le associazioni, le parrocchie, la comunità ortodossa e alcuni cittadini ucraini già presenti. Circa 600 persone sono arrivate in piazza con i colori delle bandiere della pace e delle proprie associazioni. Inoltre ho voluto abbinare un gesto forte di solidarietà concreta: sapevo che la Croce Rossa stava raccogliendo farmaci per l’Ucraina e così abbiamo allestito un punto di raccolta in piazza, rimasto attivo per tutto il pomeriggio. Straordinaria è stata la risposta della gente: sono arrivate quantità notevoli di farmaci, dagli antibiotici agli antidolorifici, sciroppi per bambini, medicine per ustioni, garze, tamponi siringhe e molto altro. Il materiale ha riempito più di 40 grandi scatoloni che sono stati smistati subito, fino a tarda serata, e sono già partiti per la sede centrale della Croce Rossa. Camposampiero ha dimostrato sensibilità e voglia di dare una mano concreta. Ringrazio davvero tutti»

Associazioni

In piazza erano presenti l’Agesci (scout), l’Azione Cattolica, Accademia Filarmonica, gli studenti del Newton Pertini, Mano Amica, Libera, il Gruppone, Checco Camposampiero Rugby, Associazione Parini, Aido, Anpi, Protezione Civile, Pensionati Cgil, Heredia, Busuioc, le Parrocchie di San Pietro, San Marco e Rustega, i Santuari Antoniani, la Comunità Ortodossa. «In modo drammatico - aggiunge il sindaco - i fatti ci insegnano che la pace non è mai conquistata per sempre, è nelle mani del nostro impegno continuo, della nostra lungimiranza, della nostra capacità di lavorare davvero insieme. L’Europa deve crescere in questo, per la Pace, di oggi e di domani». Dai parroci presenti è salita poi una preghiera di pace. La manifestazione si è conclusa con il lancio di palloncini e lo sventolio dei foglietti gialli e azzurri, al grido di pace urlato dalla piazza.