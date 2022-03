Occhiali gratis per i profughi ucraini: l'iniziativa del Gruppo ottici optometristi di Ascom Padova

Non si fermano le iniziative a sostegno della popolazione ucraina in fuga dalla guerra: è proprio di queste ore la proposta che arriva dal Gruppo Ottici Optometristi di Federottica Confcommercio Ascom Padova che si è reso disponibile con il Settore dei servizi Sociali del Comune di Padova e il Coordinamento del Centro di Emergenza Ucraina a fornire gratuitamente occhiali da vista ai profughi ucraini che sono in arrivo o sono già in città e che necessitassero di un aiuto in questo senso.

Occhiali

Afferma Renzo Colombo, presidente del Gruppo Ottici Optometristi: «Un altro modo, forse piccolo ma sicuramente efficace, per manifestare la nostra vicinanza a un popolo che sta attraversando un momento così drammatico»