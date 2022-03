Una "camera sospesa" per i profughi ucraini: l'idea di un hotel padovano

Una "camera sospesa", da destinare ai profughi in arrivo dall'Ucraina e in viaggio per altre città italiane ma che necessitano di una doverosa sosta: l'idea è di Alessandro Zuletti, manager dell'hotel Tulip Inn in corso Stati Uniti a Padova.

Camera sospesa

Come riporta "Il Gazzettino" tutto è nato lo scorso 3 marzo, quando un uomo di Milano che è andato a prendere al confine tra Polonia e Ucraina una mamma con due bambini ha chiamato l'albergo chiedendo se ci fosse la possibilità (subito accordata) di dormire lì per inframezzare il viaggio di ritorno. Una "prima volta" che verrà replicata: come spiega Zuletti, infatti, chi vuole può lasciare un'offerta simbolica e libera che servirà per coprire le sole spese di pulizia, dando così la possibilità a qualche profugo di riposarsi anche solo per una notte prima di ripartire per raggiungere parenti o amici in altre città.